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27 августа 2023, 12:12 Читати українською

Финкомитет ВР готовит законопроект о налогообложении сверхприбыли банков. Что известно

Финансовый комитет Верховной Рады готовит законопроект о дополнительном временном налогообложении для банков, который, вероятно, заработает уже с 2024 года. Об этом пишет Forbes.

Финансовый комитет Верховной Рады готовит законопроект о дополнительном временном налогообложении для банков, который, вероятно, заработает уже с 2024 года.
Фото:aspi.com.ua

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Подробности

Окончательная концепция еще не определена, однако парламентарии рассматривают два базовых варианта — с дополнительным налогом на все чистые процентные доходы банков или с налогообложением сверхприбылей. Эффект для госбюджета — 10 млрд грн в год, рассказал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Основная мотивация — дополнительное финансирование расходов на оборону, констатирует Гетманцев. Соответствующий законопроект уже готов, он будет внесен в Раду после консультаций с другими стейкхолдерами — от Минфина и НБУ до профильных ассоциаций и Офиса президента, говорит он.

Рассматриваются два возможных подхода. Первый — обложение всех чистых процентных доходов, полученных в году, с которого начнет действовать норма по относительно небольшой или средней ставке. «Например, в Испании это 4,8%», — говорит Гетманцев.

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Правда, в этой стране облагаются налогом и чистые комиссионные доходы банков. «Но это не наша история: банки по этому показателю пока не вышли на довоенный уровень», — уточняет он. В Испании также действует норма, что сверхприбыль для целей налогообложения должна превышать определенный предел.

Второй — налогообложение разницы между чистыми процентными доходами в отчетном году и средним значением за последние три-четыре года. В таком концепте ставка должна быть высокой, говорит Гетманцев. К примеру, в Литве по ставке 60% облагается налогом 50% разницы между чистым процентным доходом в базовом году и его средним значением за предыдущие четыре года, объясняет он.

Гетманцев считает более оптимальным испанский вариант. «По моему мнению, налог должен быть введен с 1 января 2024 года на два года», — говорит председатель комитета. Предварительная оценка дополнительных поступлений в бюджет — 10 млрд грн в год.

В правительстве готовы обсуждать эту идею. «Надо считать. Это вопрос цены и последствий, поэтому следует быть осторожными», — отметил собеседник в Кабмине, попросивший не упоминать его имени и названия министерства в этой статье из-за сенситивности темы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+11
Андрій М***к
Андрій М***к
27 августа 2023, 12:57
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Треба стригти гусей. а як не будеш показувати прибутки, заберемо ліцензію, або роздерибаним через тимчасову адмінісрацію.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
27 августа 2023, 15:52
#
Страна дурнів, Гетманцев-цар, даже коментувати всю цю дурню немає бажання.Зеленський наш президент!
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