Национальный банк в течение недели, с 21 по 25 августа, купил на межбанковском валютном рынке $1,04 млн и продал $590,15 млн. Чистая продажа валюты составила $589,11 против $405,75 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ значительно увеличил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $183,36 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $195,22 млн;
- продал $16 207,64 млн.
Чистая продажа валюты составила $16 012,42 млн.
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Источник: Минфин
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