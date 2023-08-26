НБУ значительно увеличил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 21 по 25 августа, купил на межбанковском валютном рынке $1,04 млн и продал $590,15 млн. Чистая продажа валюты составила $589,11 против $405,75 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.