Акции Nvidia обновили исторический максимум в ожидании финрезультатов и бума искусственного интеллекта

Акции американской компании Nvidia достигли исторического максимума во вторник, 22 августа, из-за роста ожиданий относительно квартальных результатов разработчика чипов, получившего наибольшую выгоду от бума искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

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Рекордный максимум $481,87 был достигнут через несколько минут после открытия рынка с преодолением предыдущего пика $480,88 14 июля.

Рост ставок на то, что целевой показатель выручки Nvidia снова превысит оценки Уолл-стрит, подняли акции примерно на 19% с двухмесячного минимума на прошлой неделе.

Аналитики ожидают, что Nvidia, которая доминирует на рынке чипов, используемых для работы генеративного искусственного интеллекта, такого как ChatGPT и многих подобных сервисов, прогнозирует рост выручки в третьем квартале на 110% до $12,50 млрд, когда она опубликует результаты 23 августа. .

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Напомним

В мае Nvidia прогнозировала выручку во втором квартале более чем на 50% выше ожиданий. В результате рыночная капитализация компании превысила $1 трлн, что сделало ее акции лучшими в индексе S&P 500 (SPX).