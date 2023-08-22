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22 августа 2023, 12:45 Читати українською

Чехия сократила льготы для беженцев из Украины

Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на чешское издание Seznam Zprávy.

Чехия ужесточила условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.
Фото: pixabay.com

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Сокращение расходов на украинских беженцев

По данным чешского правительства, с которыми ознакомилось издание, Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, в котором пересмотрены выплаты беженцам и вступивший в силу в июле.

В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн. евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы сократились до 46 млн. евро.

Министр труда Мариан Юречко подтвердил, что изменение условий привело к значительному сокращению расходов. По его словам, некоторые беженцы покинули страну и вернулись в Украину, в то время как другие решили найти работу в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

В настоящее время в Чехии зарегистрировано 325 742 украинцев с временной защитой — это одна из европейских стран, которая принимает больше всего украинских беженцев на душу населения. По данным бюро труда Чехии, в июле около 110 тысяч беженцев с временной защитой работали.

Помощь

На июль люди, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают жилищную помощь в размере 125 евро в месяц. Кроме того, беженцы получают гуманитарную помощь.

Дети, студенты и пожилые люди имеют право на большую помощь — около 200 евро в месяц, тогда как другие получают около 130 евро. Люди с инвалидностью получают дополнительные льготы.

По данным опроса агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают пребывание украинских беженцев в стране.

Ранее сообщалось, что доходы двух третей украинских беженцев в Чехии находятся на грани бедности, значительная часть работает на неквалифицированных должностях.

Напомним

«Минфин» писал, что в Чехии приняли поправку к закону lex Ukraine, которая позволяет беженцам из Украины продлить свою временную защиту еще на год — до конца марта 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+9
Три літри
Три літри
22 августа 2023, 13:29
#
Терміново виходимо з безвіза як ми вже зібрались робити це з Ізраїлем!!!111111
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