Украина создала альтернативный коридор в Черном море для экспорта зерна, однако он нуждается в усилении противовоздушной защиты. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом пресс-конференции, пишет Укринформ.
Зеленский: Украина создала альтернативный «зерновой коридор» в Черном море, но нужна защита
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Альтернативный «зерновой коридор»
«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать», — отметил глава государства.
В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы работа коридора была стабильной, нужно усиление «воздушного щита».
«Это важно для Черноморского региона, в частности, для нашего города Одессы. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и систем ПВО», — подчеркнул президент.
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Он добавил, что предложил варианты как это можно сделать.
Зеленский проинформировал также, что компании Греции готовы участвовать в транспортировке украинского зерна, отметив, что Украина на это очень рассчитывает.
Предыстория
Как писал «Минфин», россия вышла из зерновой сделки при посредничестве ООН и заявила, что будет рассматривать любое гражданское судно, которое будет покидать порты Украины, как военную цель.
После этого приостановилось и действие полиса страхования грузов, что обеспечивало страхование снабжения украинского зерна безопасным морским коридором.
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