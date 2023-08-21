С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке. Все новые пользователи будут обязаны пройти верификацию для доступа к услугам платформы, включая депозит и торговлю цифровыми активами. Об этом пишет forklog.
Биткоин-биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Уже зарегистрированные клиенты должны завершить KYC-проверку в срок до 1 октября. Если они этого не сделают, то смогут только выводить средства и отменять торговые ордера — создание новых им будет запрещено.
Напомним
Ранее биржа OKX обязала пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября.
Читайте: Курс биткоина продолжает падать
В июле новые KYC-правила ввела торговая платформа KuCoin.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии