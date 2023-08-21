Биткоин-биржа Bitget введет обязательную верификацию клиентов

С 1 сентября криптовалютная биржа Bitget изменит требования к KYC-проверке. Все новые пользователи будут обязаны пройти верификацию для доступа к услугам платформы, включая депозит и торговлю цифровыми активами. Об этом пишет forklog.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уже зарегистрированные клиенты должны завершить KYC-проверку в срок до 1 октября. Если они этого не сделают, то смогут только выводить средства и отменять торговые ордера — создание новых им будет запрещено.

Напомним

Ранее биржа OKX обязала пользователей пройти расширенную верификацию с подтверждением документов и распознаванием лица до 21 сентября.

Читайте: Курс биткоина продолжает падать

В июле новые KYC-правила ввела торговая платформа KuCoin.