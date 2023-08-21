Курс биткоина продолжает падать

Как изменилась стоимость

«Наибольший цифровой актив подешевел почти на 1% до $26 000 по состоянию на утро, 21 августа, торгуясь на уровне двухмесячных минимумов, после того, как за предыдущие семь дней потерял более 10%», — сообщает агентство.

Также тенденцию к удешевлению демонстрируют такие криптовалюты, как Ether и XRP.

«Перспектива повышения стоимости долгосрочных заимствований снижает спрос на более рискованные инвестиции на мировых рынках», — объясняет тенденцию Bloomberg.

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Отмечается, что долгосрочная доходность казначейских облигаций США находится на многолетних максимумах. Это часть стратегии глобальной распродажи облигаций на фоне длительного периода ограничительной монетарной политики, направленной на сдерживание инфляции.

«Такой фон предвещает ограниченную ликвидность, что создаст проблемы для более рискованных активов, таких как акции и криптовалюты», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам аналитиков, Bitcoin продолжит свое падение до уровня около $25 000.

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В то же время есть оценки, что Bitcoin может оказаться на пороге более глубокого падения, если он опустится ниже $25 700.