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21 августа 2023, 9:02 Читати українською

Рост реального ВВП Украины в июле замедлился до 8% — мониторинг

Рост реального ВВП Украины к аналогичному периоду прошлого года в июле замедлился до 8% с 15% в июне, в первую очередь из-за высокой статистической базы, поскольку темпы падения ВВП в третьем квартале прошлого года существенно замедлились. Об этом говорится в ежемесячном экономическом мониторинге Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), передает Интерфакс-Украина .

Рост реального ВВП Украины к аналогичному периоду прошлого года в июле замедлился до 8% с 15% в июне, в первую очередь из-за высокой статистической базы, поскольку темпы падения ВВП в третьем квартале прошлого года существенно замедлились.
Фото: depositphotos

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Как изменился реальный ВВП

«Экономическая активность пока не приблизилась к довоенной: по нашей оценке, ВВП упал на 25% по сравнению с июлем 2021 года», — говорится в мониторинге.

Институт оценил увеличение реальной валовой добавленной стоимости (ВДВ) в июле в перерабатывающей промышленности более чем в 20% из-за восстановления всех отраслей из низкой базы, в то время как у добывающей промышленности рост был небольшой.

Читайте: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины

По мнению экспертов института, в сельском хозяйстве рост в июле составил почти 5%, прежде всего из-за более низкой статистической базы июля 2022 года. Урожай зерновых был близок к прошлогоднему благодаря более высокой урожайности.

«Темпы прироста реальной ВДС на транспорте замедлились до 9% г/г, тогда как ВДВ в торговле продолжала стремительно расти — около 27% г/г», — отмечается в отчете.

Госстат пока не публиковал свою оценку динамики ВВП Украины во втором квартале, тогда как по итогам первого он сообщил о падении экономики на 10,5%.

Читайте: Реальный ВВП Украины вырос на 21%

Напомним

Ранее институт оценил рост ВВП Украины во втором квартале этого года примерно в 20−21%: почти в 22% в апреле, 20,9% в мае и 15,3% в июне.

По мнению Нацбанка, ВВП Украины во втором квартале вырос на 18,3%. НБУ прогнозирует, что в третьем квартале 2023 года восстановление экономики замедлится до 4,6%, а в четвертом — до 1,8%, что выведет на рост по году на 2,9%.

Источник: Минфин
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