Украинцы подали 37 тыс. заявок на получение пособия по программе єВідновлення, согласована выплата на 768 млн грн для 9,3 тыс. заявителей. Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, передает Интерфакс-Украина.
єВідновлення: Украинцы уже подали 37 тысяч заявок. Согласована помощь почти на 770 миллионов
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Области-лидеры по количеству поданных заявлений
«Среди лидеров по количеству поданных заявок по госпрограмме єВідновлення, касающееся ремонта жилья — Харьковская, Киевская, Николаевская области. По состоянию на 17 августа в Харьковской области подано 13 837 заявлений, Киевской — 7757, Николаевской — 2874, Херсонская — 2767, Донецкая — 2295», — отметила Шуляк.
По типам объектов преимущественно указаны квартиры — 52,4% и дома — 47,2%.
Среди областей с наиболее обработанными заявками — Харьковская (4101), Киевская (2837), Донецкая (1385), Днепропетровская (651).
Список аутсайдеров возглавляет Луганская область, где подано 63 заявки и ни одна из них не обработана. Далее следует Черкасская область, где не обработана ни одна из поданных 50 заявок, Ровенская — ни одна из шести и Закарпатская — ни одна из трех.
Заявления на полностью уничтоженное имущество
Что касается полностью уничтоженного жилья, то уже подано 1870 заявлений, 57,5% которых касаются квартир, 41,4% — домов.
«Среди лидеров по количеству поданных заявлений — Харьковская область — 806, Киевская — 573, Черниговская — 143, Николаевская — 112, Донецкая — 83», — рассказала Шуляк.
По данным Минцифры, в «Дии» зарегистрировано 499,7 тыс. информационных сообщений о поврежденном или разрушенном имуществе. При органах местного самоуправления создана 521 комиссия для рассмотрения заявлений, обследования поврежденного жилья и принятия решений по назначению помощи.
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«Количество обработанных заявлений комиссиями в целом по Украине оставляет желать лучшего. Роль органов местного самоуправления на пути восстановления очень важна. Надеемся, в ближайшее время комиссии будут более активно обрабатывать и удовлетворять заявки граждан, особенно в деоккупированных регионах», — подчеркнула Шуляк.
Напомним
10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення, а с 15 августа Кабмин расширил программу и на тех, у кого полностью разрушено жилье.
Согласно программе, граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и еще не было отремонтировано, получили возможность подать заявку на получение помощи для восстановления своего жилья через «Дию» на сумму до 200 тысяч грн.
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