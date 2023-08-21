єВідновлення: Украинцы уже подали 37 тысяч заявок. Согласована помощь почти на 770 миллионов

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Области-лидеры по количеству поданных заявлений

«Среди лидеров по количеству поданных заявок по госпрограмме єВідновлення, касающееся ремонта жилья — Харьковская, Киевская, Николаевская области. По состоянию на 17 августа в Харьковской области подано 13 837 заявлений, Киевской — 7757, Николаевской — 2874, Херсонская — 2767, Донецкая — 2295», — отметила Шуляк.

По типам объектов преимущественно указаны квартиры — 52,4% и дома — 47,2%.

Среди областей с наиболее обработанными заявками — Харьковская (4101), Киевская (2837), Донецкая (1385), Днепропетровская (651).

Список аутсайдеров возглавляет Луганская область, где подано 63 заявки и ни одна из них не обработана. Далее следует Черкасская область, где не обработана ни одна из поданных 50 заявок, Ровенская — ни одна из шести и Закарпатская — ни одна из трех.

Заявления на полностью уничтоженное имущество

Что касается полностью уничтоженного жилья, то уже подано 1870 заявлений, 57,5% которых касаются квартир, 41,4% — домов.

«Среди лидеров по количеству поданных заявлений — Харьковская область — 806, Киевская — 573, Черниговская — 143, Николаевская — 112, Донецкая — 83», — рассказала Шуляк.

По данным Минцифры, в «Дии» зарегистрировано 499,7 тыс. информационных сообщений о поврежденном или разрушенном имуществе. При органах местного самоуправления создана 521 комиссия для рассмотрения заявлений, обследования поврежденного жилья и принятия решений по назначению помощи.

Читайте также: єВідновлення: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

«Количество обработанных заявлений комиссиями в целом по Украине оставляет желать лучшего. Роль органов местного самоуправления на пути восстановления очень важна. Надеемся, в ближайшее время комиссии будут более активно обрабатывать и удовлетворять заявки граждан, особенно в деоккупированных регионах», — подчеркнула Шуляк.

Напомним

10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья єВідновлення, а с 15 августа Кабмин расширил программу и на тех, у кого полностью разрушено жилье.

Согласно программе, граждане, чье жилье получило незначительные повреждения и еще не было отремонтировано, получили возможность подать заявку на получение помощи для восстановления своего жилья через «Дию» на сумму до 200 тысяч грн.