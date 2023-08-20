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20 августа 2023, 11:16 Читати українською

Компания из «Большой четверки» начала аудиторскую проверку в Киевгорстрое

Аудиторская компания EY Ukraine начала проверку в Киевгорстрое. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в ответ на запрос «Интерфакс-Украина». Решение о проверке финансовой деятельности предприятия принял его наблюдательный совет.

Аудиторская компания EY Ukraine начала проверку в Киевгорстрое.

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Проверка Киевгорстроя

«Проверка начата. Из аудиторских компаний так называемой Большой четверки к проверке привлечено ООО Эрнст энд Янг. Средства на оплату услуг независимого аудиторского субъекта деятельности из городского бюджета привлекать не планируется», — отметил директор департамента коммунальной собственности КГГА Андрей Гудзь.

Он добавил, что оплата услуг аудиторов будет производиться за счет средств Киевгорстроя.

При этом информации о работе субъекта аудиторской деятельности по другим предприятиям коммунальной собственности нет.

Читайте: Киевсовет решил проверить Киевгорстрой

Специальная проверка финансовой деятельности ЧАО «ХК «Киевгорстрой» охватывает период 2020—2023 годов. Учитывая это и объем работы, результаты проверки ожидается получить ориентировочно в середине октября 2023-го, говорится в сообщении.

Гудзь отметил, что окончательные результаты и выводы проверки будут доведены до сведения наблюдательного совета компании, временной контрольной комиссии Киевского городского совета по вопросам проверки деятельности ЧАО «ХК «Киевгорстрой», а также общественности.

Предыстория

6 июля наблюдательный совет и правление ЧАО «Киевгорстрой» решили провести аудит компании с привлечением одной из ведущих международных аудиторских фирм, глава компании Игорь Кушнир отстранен от работы.

20 июля правоохранительные органы производили следственные действия на объектах, связанных со столичным застройщиком.

Читайте: Глава Киевгорстроя выехал за границу со справкой об инвалидности и покорил Эверест. В пресс-службе прокомментировали

Ключевая проблема Киевгорстроя — как и большинство игроков на строительном рынке Украины, компания годами работала по модели перекрестного финансирования, когда строительство осуществляется исключительно за счет средств новых инвесторов.

Главный риск такой схемы — средства не имеют целевого назначения и никем не контролируются, поэтому застройщик может опрокидывать средства с одного объекта на другой.

Источник: Минфин
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