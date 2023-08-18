В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о декриминализации порнографии в Украине. Об этом говорится на странице законопроекта № 9623 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека» на сайте парламента.

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Текст документа не опубликован.

Одним из авторов законопроекта является первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Ранее он сообщал, что проект закона разработан с целью декриминализации деяний, связанных с порнографией, в части, не представляющей общественной опасности, а также создания или содержания мест разврата и сводничества, как не причиняющих существенного ущерба, что усилит защиту от вмешательства в частную жизнь.

По его словам, законопроект предполагает исключить статьи 301 и 302 УКУ в существующей редакции.

При этом уголовная ответственность останется за:

порно без согласия (порноместь, deep fake),

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия),

порно с детьми и для детей.

Железняк отметил, что принятие законопроекта направлено на защиту лиц от привлечения к уголовной ответственности за деяния, не содержащие общественной опасности, и реализацию положений Конституции Украины, направляющих деятельность государства на защиту прав и свобод человека и их гарантии, в том числе права на невмешательство в личную жизнь.

Также после принятия ожидается уменьшение коррупции и затрат времени правоохранительных органов на преследование лиц за общественно безопасные деяния и улучшение эффективности борьбы с распространением порнографии без согласия изображенного в ней лица, а также экстремальной порнографии и усиления предохранителей распространения порнографии среди несовершеннолетних.

Кроме того, ожидается увеличение налоговых поступлений и выход из тени порнобизнеса в части, где состоится декриминализация.

Напомним

«Минфин» писал, что сервис со взрослым контентом OnlyFans за первую половину 2023 года уплатил $928,200 «налога на Google».

При этом в украинском законодательстве закреплена уголовная ответственность за публикацию и распространение собственного эротического контента.