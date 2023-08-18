В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2023, 19:16 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порнографии

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о декриминализации порнографии в Украине. Об этом говорится на странице законопроекта № 9623 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека» на сайте парламента.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о декриминализации порнографии в Украине.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Текст документа не опубликован.

Одним из авторов законопроекта является первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Ранее он сообщал, что проект закона разработан с целью декриминализации деяний, связанных с порнографией, в части, не представляющей общественной опасности, а также создания или содержания мест разврата и сводничества, как не причиняющих существенного ущерба, что усилит защиту от вмешательства в частную жизнь.

По его словам, законопроект предполагает исключить статьи 301 и 302 УКУ в существующей редакции.

При этом уголовная ответственность останется за:

  • порно без согласия (порноместь, deep fake),
  • экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия),
  • порно с детьми и для детей.

Железняк отметил, что принятие законопроекта направлено на защиту лиц от привлечения к уголовной ответственности за деяния, не содержащие общественной опасности, и реализацию положений Конституции Украины, направляющих деятельность государства на защиту прав и свобод человека и их гарантии, в том числе права на невмешательство в личную жизнь.

Также после принятия ожидается уменьшение коррупции и затрат времени правоохранительных органов на преследование лиц за общественно безопасные деяния и улучшение эффективности борьбы с распространением порнографии без согласия изображенного в ней лица, а также экстремальной порнографии и усиления предохранителей распространения порнографии среди несовершеннолетних.

Кроме того, ожидается увеличение налоговых поступлений и выход из тени порнобизнеса в части, где состоится декриминализация.

Напомним

«Минфин» писал, что сервис со взрослым контентом OnlyFans за первую половину 2023 года уплатил $928,200 «налога на Google».

При этом в украинском законодательстве закреплена уголовная ответственность за публикацию и распространение собственного эротического контента.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
engine
engine
18 августа 2023, 19:20
#
***  — это какой КВЕД? Спрашиваю для знакомой.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 августа 2023, 19:51
#
Під час війни якраз самий необхідний закон.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Hardlyworker, Kharakternyk и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами