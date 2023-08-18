Правоохранители сообщили о подозрении в отмывании средств российскому олигарху Фридману

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху и бывшему владельцу украинского банка за легализацию 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

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В БЭБ не указывают имя фигуранта дела, однако отмечается, что он владел третью национализированного в июле банка, а также гражданство РФ и Израиля. Под такое описание подпадает Михаил Фридман. Кроме того, Бюро опубликовало фото, которое хотя и заблюрено, но на нем можно узнать Фридмана.

Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно $1,2 млн и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн служебными лицами Сенс Банка (ранее Альфа-Банк).

В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.

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Российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.

Украинский банк, его материнский банк в России и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.

«Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», — заявили в БЭБ.

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Отмечается, что олигарх хотел избежать возможных санкций или применения мер принудительного изъятия прав собственности.

В настоящее время ведутся следственные действия и составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.