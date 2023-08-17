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17 августа 2023, 18:36 Читати українською

Газохранилища ЕС заполнены почти на 90% — представитель Еврокомиссии

Евросоюз приблизился к своей цели заполнить хранилища газа в государствах ЕС на 90% к 1 ноября. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кэерсмакер, сообщает Интерфакс-Украина.

Евросоюз приблизился к своей цели заполнить хранилища газа в государствах ЕС на 90% к 1 ноября.
Фото: uprom.info

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«Сегодня мы уже достигли 89,89%», — сказал он, отвечая на вопросы на брифинге в Брюсселе в четверг.

По его словам, для ЕК важно выполнить это обязательство по уровню заполнения хранилищ, и оно на верном пути.

Напомним

Целевой показатель для стран ЕС составляет 90% к 1 ноября. Некоторые государства уже превысили этот уровень, включая Испанию и Нидерланды.

Ранее «Минфин» писал, что к началу отопительного сезона треть доступных запасов газа в подземных хранилищах Украины — ориентировочно 3,5 млрд кубометров из 10 млрд — обеспечат иностранные трейдеры. Для них это риск, но одновременно возможность хорошо заработать.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
17 августа 2023, 18:39
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Це не правда, нам роспропаганда розповідала що от минула зима то фігня, а наступна єс приповзе на колінах до путіна за газом аби не замерзунити. Блеф
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