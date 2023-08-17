В КГГА говорят, что повышения цены на проезд до завершения военного положения не будет

Повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не последует. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

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«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя тоже», — подчеркнул Кандибор.

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По его словам, в комментарии медиа он говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что власти Киева хотят в будущем резко повысить стоимость проезда в общественном транспорте, а также развивать экологически чистый транспорт — троллейбусы, которые должны ходить из Киева в область.