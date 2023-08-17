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17 августа 2023, 15:51 Читати українською

В КГГА говорят, что повышения цены на проезд до завершения военного положения не будет

Повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не последует. Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор.

Повышения цены на проезд в общественном транспорте до завершения военного положения не последует.

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«Вопрос пересмотра цен на проезд в общественном транспорте Киева возможен только после нашей Победы и начала восстановления и развития всех сфер жизнедеятельности города, в том числе и общественного транспорта. Не поднимать цену на проезд — четкая позиция мэра города и моя тоже», — подчеркнул Кандибор.

Читайте: Проезд в Киеве должен быть 30 гривен, но проще сделать его бесплатным — КГГА

По его словам, в комментарии медиа он говорил о необходимости поднятия стоимости проезда исключительно при быстром послевоенном развитии города.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что власти Киева хотят в будущем резко повысить стоимость проезда в общественном транспорте, а также развивать экологически чистый транспорт — троллейбусы, которые должны ходить из Киева в область.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+12
Tido oss
Tido oss
17 августа 2023, 15:53
#
Ага и налоги для фот неотменять и пдв зеля бла бла блакал
+
+12
Три літри
Три літри
17 августа 2023, 16:03
#
А хто буде доплачувати перевізникам?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
17 августа 2023, 17:17
#
А за что?! Не могут маршрутчики возить, досвидания. Речь вообще идет об коммунальном транспорте.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
17 августа 2023, 16:17
#
Так хотели ж бесплатным делать
+
0
TAN72
TAN72
17 августа 2023, 18:00
#
Тарифы на ЖКХ тоже обещали.
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