В Госслужбе занятости назвали количество официально безработных в Украине (инфографика)

Статус безработного в Украине на 1 августа имел 112 300 человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости.

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Безработица в Украине

В общей сложности зарегистрированных безработных мужчины составляли 31 800 человек (или 28%), женщины — 80 500 человек (или 72%).

По возрастным группам: 22% зарегистрированных безработных были в возрасте до 35 лет; 29% — в возрасте от 35 до 44 лет; 29% — в возрасте от 45 до 55 лет; 20% — более 55 лет.

По образованию: 43% зарегистрированных безработных имели высшее образование, 36% — профессионально-техническое, 21% — общее среднее образование.

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По видам экономической деятельности среди зарегистрированных безработных 19% ранее были заняты в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании, 18% — в сфере торговли, 13% — в перерабатывающей промышленности, 10% — в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

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