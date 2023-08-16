«єОселя»: по состоянию на август заключено только до 10 ипотечных сделок

По государственной программе «єОселя» по состоянию на август 2023 года было заключено лишь до 10 ипотечных сделок в объектах на стадии строительства. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления Глобус Банка.

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Кредиты на жилье

По словам эксперта, общие объемы предоставленных кредитов за более года полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за 12 месяцев, предшествовавших вторжению. При этом около 100% новых кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке. По собственным ипотечным программам банки выдали менее 250 ипотечных кредитов.

«После старта программы „єОселя“ уже было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе», — отметила она.

Эффективность программы

Дмитриева считает, что эффективность программы «єОселя» после перезапуска с 1 августа будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования, ведь «финансовая аритмия», которая наблюдалась с самого начала действия программы, не будет способствовать росту спроса.

Она напомнила, что с января по конец мая из-за нехватки средств реализация программы была приостановлена. По состоянию на июнь кредитование возобновилось благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка, однако привлеченного ресурса может хватить лишь на 5−6 тысяч кредитных сделок, чего явно недостаточно для оживления рынка.

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Проблемы «єОсели»

По ее словам, главная проблема того, что «єОселя» не работает на первичном рынке, заключается в ограничении схем финансирования, разрешенных для участия в программе: только 10% застройщиков работают по разрешенным схемам — фондам финансирования строительства, купле-продаже имущественных прав, целевому облигациями.

«Изменять схему финансирования очень дорого. Застройщики хотят гарантированных объемов финансирования по „єОсели“ для того, чтобы вносить изменения в свои процессы. Пока этот вопрос поставлен на паузу», — отметила она.

Еще одной важной проблемой для эффективной реализации «єОсели» на первичном рынке является крайне низкий спрос. Она отметила, что сейчас она составляет 20−30% от уровня начала февраля 2022 года.

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«Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 п.п., то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5−5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой „єОселя“, а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности», — подытожила Дмитриева.