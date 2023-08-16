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16 августа 2023, 14:54 Читати українською

«єОселя»: по состоянию на август заключено только до 10 ипотечных сделок

По государственной программе «єОселя» по состоянию на август 2023 года было заключено лишь до 10 ипотечных сделок в объектах на стадии строительства. Об этом сообщила Елена Дмитриева, первый заместитель председателя правления Глобус Банка.

По государственной программе «єОселя» по состоянию на август 2023 года было заключено лишь до 10 ипотечных сделок в объектах на стадии строительства.
Фото:depositphotos

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Кредиты на жилье

По словам эксперта, общие объемы предоставленных кредитов за более года полномасштабной войны в девять раз меньше, чем за 12 месяцев, предшествовавших вторжению. При этом около 100% новых кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке. По собственным ипотечным программам банки выдали менее 250 ипотечных кредитов.

«После старта программы „єОселя“ уже было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков. Таким образом можно констатировать, что ипотека в Украине держится преимущественно на государственной ипотечной программе», — отметила она.

Эффективность программы

Дмитриева считает, что эффективность программы «єОселя» после перезапуска с 1 августа будет зависеть от привлечения постоянных источников финансирования, ведь «финансовая аритмия», которая наблюдалась с самого начала действия программы, не будет способствовать росту спроса.

Она напомнила, что с января по конец мая из-за нехватки средств реализация программы была приостановлена. По состоянию на июнь кредитование возобновилось благодаря дополнительному финансированию с открытого рынка, однако привлеченного ресурса может хватить лишь на 5−6 тысяч кредитных сделок, чего явно недостаточно для оживления рынка.

Читайте: «єОселя» стала доступной для большинства населения: как оформить кредит

Проблемы «єОсели»

По ее словам, главная проблема того, что «єОселя» не работает на первичном рынке, заключается в ограничении схем финансирования, разрешенных для участия в программе: только 10% застройщиков работают по разрешенным схемам — фондам финансирования строительства, купле-продаже имущественных прав, целевому облигациями.

«Изменять схему финансирования очень дорого. Застройщики хотят гарантированных объемов финансирования по „єОсели“ для того, чтобы вносить изменения в свои процессы. Пока этот вопрос поставлен на паузу», — отметила она.

Еще одной важной проблемой для эффективной реализации «єОсели» на первичном рынке является крайне низкий спрос. Она отметила, что сейчас она составляет 20−30% от уровня начала февраля 2022 года.

Читайте: Лишь 4% участников программы «єОселя» уже приобрели жилье: кому и где чаще всего одобряют льготную ипотеку

«Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 п.п., то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5−5%. Это в свою очередь приведет к росту конкурентоспособности ипотечных программ комбанков по сравнению с программой „єОселя“, а граждане получат возможность выбирать кредит под собственные финансовые возможности», — подытожила Дмитриева.

Источник: Минфин
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