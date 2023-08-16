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16 августа 2023, 8:30 Читати українською

UBS выплатит $1,44 миллиарда штрафа по делу ипотечных облигаций

UBS Group AG согласился выплатить $1,44 млрд для урегулирования долговременного дела по ипотечным ценным бумагам США, решив одну из самых нерешенных юридических проблем банка в рамках его работы над интеграцией с Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg.

UBS Group AG согласился выплатить $1,44 млрд для урегулирования долговременного дела по ипотечным ценным бумагам США, решив одну из самых нерешенных юридических проблем банка в рамках его работы над интеграцией с Credit Suisse.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам издания, эта сумма была полностью сформирована в предыдущих периодах. Дело связано с иском, поданным Министерством юстиции США против UBS в связи с выпуском, андеррайтингом и продажей ипотечных ценных бумаг, выпущенных в 2006 и 2007 годах, а также в связи с выпуском, андеррайтингом и продажей этих ценных бумаг.

Соглашение закрывает крупнейшую юридическую головную боль UBS в США, хотя судебные процессы по ставке Libor, свопов и платформ фондового кредитования, а также мошенничества Бернарда Мэдоффа могут стоить около $400 млн.

Читайте: UBS отказался от договора с правительством Швейцарии на $10 миллиардов за Credit Suisse

К действующим юридическим обязательствам банка, также включающим дело об уклонении от уплаты налогов во Франции, теперь добавились иски, связанные с приобретением Credit Suisse.

Напомним

Ранее UBS сообщал, что юридические обязательства, связанные с Credit Suisse, могут достичь $4 млрд в течение 12 месяцев, а уценка активов может составить около $13 млрд. В июне UBS закрыл сделку по приобретению своего конкурента, который испытал трудности, что дало швейцарскому банку потенциальная неожиданная прибыль в десятки миллиардов долларов после спасения при посредничестве правительства.

Читайте также: Швейцарский банк UBS купил Credit Suisse

В 2019 году федеральный судья в Бруклине, штат Нью-Йорк, отклонил ходатайство UBS об отзыве иска, поданного Министерством юстиции 2018 года. Минюст обвинил банк в том, что он продал ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой, на десятки миллиардов долларов, «сознательно и неоднократно» делая ложные и мошеннические заявления инвесторам о поддерживаемых ими кредитах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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