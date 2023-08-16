UBS Group AG согласился выплатить $1,44 млрд для урегулирования долговременного дела по ипотечным ценным бумагам США, решив одну из самых нерешенных юридических проблем банка в рамках его работы над интеграцией с Credit Suisse. Об этом пишет Bloomberg.
UBS выплатит $1,44 миллиарда штрафа по делу ипотечных облигаций
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Подробности
По словам издания, эта сумма была полностью сформирована в предыдущих периодах. Дело связано с иском, поданным Министерством юстиции США против UBS в связи с выпуском, андеррайтингом и продажей ипотечных ценных бумаг, выпущенных в 2006 и 2007 годах, а также в связи с выпуском, андеррайтингом и продажей этих ценных бумаг.
Соглашение закрывает крупнейшую юридическую головную боль UBS в США, хотя судебные процессы по ставке Libor, свопов и платформ фондового кредитования, а также мошенничества Бернарда Мэдоффа могут стоить около $400 млн.
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К действующим юридическим обязательствам банка, также включающим дело об уклонении от уплаты налогов во Франции, теперь добавились иски, связанные с приобретением Credit Suisse.
Напомним
Ранее UBS сообщал, что юридические обязательства, связанные с Credit Suisse, могут достичь $4 млрд в течение 12 месяцев, а уценка активов может составить около $13 млрд. В июне UBS закрыл сделку по приобретению своего конкурента, который испытал трудности, что дало швейцарскому банку потенциальная неожиданная прибыль в десятки миллиардов долларов после спасения при посредничестве правительства.
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В 2019 году федеральный судья в Бруклине, штат Нью-Йорк, отклонил ходатайство UBS об отзыве иска, поданного Министерством юстиции 2018 года. Минюст обвинил банк в том, что он продал ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой, на десятки миллиардов долларов, «сознательно и неоднократно» делая ложные и мошеннические заявления инвесторам о поддерживаемых ими кредитах.
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