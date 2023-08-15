Главное за вторник: Агрессивный портфель «Минфина», кредиты для МПБ и как Украине сгенерировать $1 трлн ВВП

Мы уже купили в наш агрессивный портфель акции двух перспективных компаний из сектора аэрокосмической и оборонной отрасли (SPCE) и «зеленой» энергетики (RUN). На прошлой неделе добавили третью акцию, и, как и в предыдущем случае, из другой отрасли — для улучшения диверсификации портфеля. Рассказываем, что выбрали и почему.

Украина и НАТО. Зачем мы друг другу (видео)

В этом видео Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Кэпитал, говорит о военной экономике и сотрудничестве Украины и НАТО.

Кредиты для МПБ: как мелкие компании получают ссуды под 0% и за что платят дополнительные комиссии

Малый и средний бизнес все активнее запрашивает банковские кредиты. Наибольшее количество заявок поступает на участие в госпрограммах по льготным ставкам, вроде «5−7-9%». При этом финансисты начали активнее подключать к ним еще местные власти и иностранные линии и зарабатывать на дополнительных услугах. Кто предлагает заемщикам быстрее оформить кредит, кто готов быстро пересматривать условия займа, а кто переоформлять залоги. Сколько это стоит клиентам, расскажет «Минфин».

Сезон отчетности за ІІ квартал почти закрыт: топ-5 компаний, которые люит Уолл-стрит

Сезон корпоративных отчетов американских компаний за второй квартал подходит к концу. Его результаты оказались лучше ожиданий: у 78,6% компаний S&P 500 прибыль на акцию превысила оценки. Кто очутился в топ-5 «отличников».

Страна аграриев и IT-шников: как Украине сгенерировать $1 трлн ВВП

Украина ставит целью за десять лет нарастить долларовый ВВП в 6,2 раза — до $1 трлн. Возможно ли это с нынешней аграрной моделью экономики и что нужно сделать, чтобы воплотить такой план в жизнь, рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.