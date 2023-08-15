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15 августа 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Агрессивный портфель «Минфина», кредиты для МПБ и как Украине сгенерировать $1 трлн ВВП

Агрессивный портфель «Минфина»: как мы купили целый сектор компаний блокчейна

Мы уже купили в наш агрессивный портфель акции двух перспективных компаний из сектора аэрокосмической и оборонной отрасли (SPCE) и «зеленой» энергетики (RUN). На прошлой неделе добавили третью акцию, и, как и в предыдущем случае, из другой отрасли — для улучшения диверсификации портфеля. Рассказываем, что выбрали и почему.

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В этом видео Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Кэпитал, говорит о военной экономике и сотрудничестве Украины и НАТО.

Кредиты для МПБ: как мелкие компании получают ссуды под 0% и за что платят дополнительные комиссии

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Источник: Минфин
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