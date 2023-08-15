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15 августа 2023, 15:31 Читати українською

Фонд Сороса сократит деятельность в Евросоюзе, но сохранит финансирование для Украины

Фонд «Открытое общество» (OSF), благотворительная организация, основанная миллиардером Джорджем Соросом, планирует отозвать или прекратить большую часть проектов в Европейском Союзе, поскольку она планирует сосредоточиться на других частях света. Об этом сообщает Reuters.

Фонд «Открытое общество» (OSF), благотворительная организация, основанная миллиардером Джорджем Соросом, планирует отозвать или прекратить большую часть проектов в Европейском Союзе, поскольку она планирует сосредоточиться на других частях света.
Фото: politarena.info

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Это решение означает, что фонд Сороса откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе в контексте больших глобальных проблем, говорится в электронном письме, направленном сотрудникам.

Организация, направляющая примерно $1,5 млрд долларов в год по всему миру, также продолжит финансировать программы в Европе, включая Украину, Молдову, Кыргызстан и Западные Балканы через национальные фонды, заявил представитель Фондов «Открытое общество».

«В конце концов, новое утвержденное стратегическое направление предполагает заключение и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском Союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части света», — говорится в электронном письме.

В Украине часть сети фондов «Открытое общество» — фонд «Возрождение».

Что говорят в фонде «Возрождение»

В фонде «Возрождение» отметили, что информация о «почти полном сворачивании» деятельности сети фондов Джорджа Сороса в Европе существенно преувеличена и, по сути, не соответствует действительности.

В сообщении говорится, что фонд Возрождения наращивает активную работу в Украине, а работа в ЕС будет сохранена в рамках новой организационной модели.

В 2022 году международный фонд «Возрождение» поддержал 811 инициатив от 581 организации и учреждений в Украине. Общий бюджет в поддержку общественных инициатив составил 18,7 млн долларов. Бюджет в 2022 году вырос на 102% по сравнению с бюджетом 2021 года. Бюджет программной деятельности в 2022 году стал крупнейшим за все 33 года истории Фонда в Украине.

«Поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов Джорджа Сороса. Сегодня в Украине происходит ключевое сражение демократии против тирании, ценностей открытого общества против империи зла, и это очень резонирует с глобальной миссией филантропии семьи Соросов. Джордж Сорос верит в победу Украины и в то, что она станет концом российской империи», — заявил исполнительный директор международного фонда.

Напомним

«Минфин» писал, что Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Алексу Соросу.

92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество» (OSF) перешел в руки одного из пяти детей.

Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Oligarh
Oligarh
15 августа 2023, 15:35
#
Контора барыг, которая присутсвует здесь в качестве конкорда
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
15 августа 2023, 16:02
#
Ну вы подумайте какой благородный. Нашёл лохов потому что все выгоняют из своих стран и доит бурёнку пока война.
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