Фонд «Открытое общество» (OSF), благотворительная организация, основанная миллиардером Джорджем Соросом, планирует отозвать или прекратить большую часть проектов в Европейском Союзе, поскольку она планирует сосредоточиться на других частях света. Об этом сообщает Reuters.
Фонд Сороса сократит деятельность в Евросоюзе, но сохранит финансирование для Украины
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Это решение означает, что фонд Сороса откажется от работы, связанной с внутренними европейскими делами, и сосредоточится на регионе в контексте больших глобальных проблем, говорится в электронном письме, направленном сотрудникам.
Организация, направляющая примерно $1,5 млрд долларов в год по всему миру, также продолжит финансировать программы в Европе, включая Украину, Молдову, Кыргызстан и Западные Балканы через национальные фонды, заявил представитель Фондов «Открытое общество».
«В конце концов, новое утвержденное стратегическое направление предполагает заключение и прекращение значительной части нашей текущей работы в Европейском Союзе, перенос нашего внимания и выделение ресурсов на другие части света», — говорится в электронном письме.
В Украине часть сети фондов «Открытое общество» — фонд «Возрождение».
Что говорят в фонде «Возрождение»
В фонде «Возрождение» отметили, что информация о «почти полном сворачивании» деятельности сети фондов Джорджа Сороса в Европе существенно преувеличена и, по сути, не соответствует действительности.
В сообщении говорится, что фонд Возрождения наращивает активную работу в Украине, а работа в ЕС будет сохранена в рамках новой организационной модели.
В 2022 году международный фонд «Возрождение» поддержал 811 инициатив от 581 организации и учреждений в Украине. Общий бюджет в поддержку общественных инициатив составил 18,7 млн долларов. Бюджет в 2022 году вырос на 102% по сравнению с бюджетом 2021 года. Бюджет программной деятельности в 2022 году стал крупнейшим за все 33 года истории Фонда в Украине.
«Поддержка Украины остается одним из ключевых приоритетов Джорджа Сороса. Сегодня в Украине происходит ключевое сражение демократии против тирании, ценностей открытого общества против империи зла, и это очень резонирует с глобальной миссией филантропии семьи Соросов. Джордж Сорос верит в победу Украины и в то, что она станет концом российской империи», — заявил исполнительный директор международного фонда.
Напомним
«Минфин» писал, что Джордж Сорос передал контроль над своей огромной финансовой империей своему сыну Алексу Соросу.
92-летний Сорос заявил, что ранее он не хотел, чтобы его фонд «Открытое общество» (OSF) перешел в руки одного из пяти детей.
Но, говоря о своем решении передать фонд и остальную часть своей империи стоимостью 25 млрд долларов своему сыну, 37-летнему Алексу, старший Сорос сказал: «Он это заслужил».
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