Курс доллара может варьироваться после отмены фиксированного курса. Стоимость валюты может как увеличиваться, так и уменьшаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Национального банка.
Что будет с курсом доллара после отмены фиксированного курса
Что говорят в НБУ
«НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения», — говорится в сообщении.
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В Нацбанке отметили, что будут на первых этапах перехода сохранять активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.
Источник: Минфин
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