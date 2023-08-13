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13 августа 2023, 17:10 Читати українською

Что будет с курсом доллара после отмены фиксированного курса

Курс доллара может варьироваться после отмены фиксированного курса. Стоимость валюты может как увеличиваться, так и уменьшаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Национального банка.

Курс доллара может варьироваться после отмены фиксированного курса.
Фото:depositphotos

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Что говорят в НБУ

«НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения», — говорится в сообщении.

Читайте: В НБУ рассказали, когда откажутся от фиксированного курса гривны

В Нацбанке отметили, что будут на первых этапах перехода сохранять активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AlexZerg
AlexZerg
13 августа 2023, 17:18
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«Курс долара може коливатися після скасування фіксованого курсу. Вартість валюти може як збільшуватися, так і зменшуватися». Ванга відпочиває)))
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