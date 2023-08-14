Обстрел россией торгового судна в Черном море: Цены на пшеницу отреагировали ростом

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Обстрел судна

Сухогруз направлялся в украинский порт Измаил, когда российский патрульный корабль ВМФ открыл огонь после того, как операторы корабля не ответили на запрос об осмотре, сообщило военное министерство россии.

После этого судну якобы разрешили возобновить рейс, сообщили в министерстве, не уточнив, какой груз — если таковой — оно перевозило.

Как отреагировали цены

Фьючерсы выросли примерно на 1,2% до 6,56 долларов за бушель после падения на 1,5% в пятницу.

Министерство сельского хозяйства США повысило оценку поставок российской пшеницы до 48 млн тонн в сезон 2023−24 годов. Это означает, что почти четверть мировой торговли пшеницей будет теперь приходится из россии.

Снабжение зерна в Причерноморье оказалось под угрозой по истечении срока действия в июле соглашения, что позволяло безопасный проход судов, экспортирующих украинское зерно и другие продукты питания из портов Большой Одессы.

Беспокойство также остается после того, как около недели назад украинский беспилотник атаковал нефтяной танкер под российским флагом. Пшеница по-прежнему остается примерно на 17% ниже в этом году на фоне небывалых урожаев.