UBS отказался от договора с правительством Швейцарии на $10 миллиардов по Credit Suisse

Швейцарский банк UBS объявил , что добровольно отказался от страховой гарантии от правительства Швейцарии на 9 млрд франков ($10,3 млрд), которую власти предоставили в рамках сделки по продаже банка Credit Suisse.

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Отказ от $ 10 миллиардов

На момент заключения сделки эта гарантия выглядела необходимой для защиты UBS от возможных рисков, поскольку было слишком мало времени для оценки активов Credit Suisse, говорится в сообщении UBS.

После того как банк завершил ревизию, он пришел к выводу, что гарантия больше не требуется.

Отказ от гарантии даст UBS больше возможностей распоряжаться рискованными активами Credit Suisse, отметил осведомленный источник Bloomberg.

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Кроме того, решение показывает уверенность банка в своей финансовой устойчивости, отметило агентство. Отказ от господдержки выглядит позитивно еще и с политической точки зрения: гарантии правительства в сделке UBS и Credit Suisse вызвали критику в Швейцарии, написал Bloomberg.

На пресс-конференции 11 августа министр финансов страны Карин Келлер-Суттер подчеркнула, что правительство в итоге не выплатило ни франка в связи со сделкой. «19 марта [в день обсуждения сделки] было необходимо дать эти гарантии, но я всегда знала, что UBS будет политически сложно воспользоваться этой гарантией», — заявила министр.

Напомним

Интеграция UBS и Credit Suisse продолжается: команды объединяются, проводятся сокращения, написал Bloomberg. В июне его источники говорили о намерении UBS сократить больше половины сотрудников Credit Suisse.

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UBS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе сделки Credit Suisse оценили в $3,2 млрд — вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. О завершении сделки по покупке Credit Suisse UBS сообщил 12 июня.