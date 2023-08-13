Аналитики спрогнозировали рост цен на золото до рекордных $2500 за унцию

«Мой таргет — $2500 к концу 2024 года… Во многом это связано с тем, что рецессия может начаться в конце этого года и набрать силу в 2024 году», — отметил основатель американской управляющей компании Livermore Partners Дэвид Нойхаузер.

Исторического максимума цена на золото достигла на торгах 7 августа 2020 года на уровне $2072,5 за унцию, следует из данных Refinitiv. По итогам торгов в четверг, 10 августа 2023 года, стоимость июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex составила $1914,4 за унцию. Таким образом, прогноз в $2500 за унцию предполагает рост цен на золото на 30,6%.

«Бычьи» прогнозы по золоту обусловлены также защитными свойствами драгметалла при росте инфляции. По мнению Нойхаузера, в ближайшие несколько лет в мировой экономике ожидается стагфляция, поскольку инфляция будет находиться в диапазоне от 3% до 5%. Для сравнения, целевой уровень по инфляции у ФРС и ЕЦБ — это 2%.

«Я уверен, что в течение нескольких лет мы увидим золото по $2500», — согласился генеральный директор канадской торговой компании Wheaton Precious Metals Рэнди Смоллвуд. Он отметил, что любой сценарий с рецессией в экономике положительно отразится на золоте. При этом Смоллвуд ожидает ослабления экономики США и Китая.

В сингапурском банке UOB также прогнозируют, что цены на золото установят новые рекорды во второй половине 2024 года.

«Ключевым фактором, определяющим наш позитивный прогноз по золоту, является предполагаемый пик цикла повышения ставок ФРС, а также предстоящее ослабление доллара США», — рассказал руководитель отдела рыночной стратегии, глобальной экономики и исследований рынков UOB Хенг Кун Хоу. По его прогнозам, отметки $2100 золото достигнет во втором квартале 2024 года.