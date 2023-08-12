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12 августа 2023, 11:13 Читати українською

В июле россия заработала более $15 миллиардов от экспорта нефти — Bloomberg

Доходы россии от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем — до $15,3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета Международного энергетического агентства.

Доходы россии от экспорта нефти и нефтепродуктов в июле выросли на 20% по сравнению с июнем — до $15,3 млрд.
Фото: pixabay.com

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Это максимум с начала 2023 года, однако все еще на 20% меньше, чем в июле прошлого года.

Объем экспорта российской нефти в июле оставался стабильным на уровне около 7,3 млн баррелей в сутки. Уменьшение экспорта сырой нефти на 200 тыс. баррелей в сутки россия компенсировала путем увеличения потоков нефтепродуктов.

В то же время, цена экспортной российской нефти Urals в июле выросла до $64,41 за баррель, впервые превысив ограничение цен, установленное странами G7 и ЕС в конце прошлого года.

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По данным агентства, этот рост цен отражает напряженность со снабжением определенных сортов нефти после того, как страны ОПЕК+ решили дополнительно ограничить экспорт.

Кроме того, это повлияло на рост спроса со стороны российских нефтеперерабатывающих заводов после проведения ремонтных работ. Также росту цен способствовало решение россии сократить свой экспорт нефти в августе и сентябре, отмечает МЭА.

По официальным данным Минфина рф, средняя цена на нефть марки Urals в июле выросла до $64,37 за баррель по сравнению с $55,28 в июне, $53,34 в мае и $58,63 в апреле.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Rubi0
Rubi0
12 августа 2023, 11:44
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В каком изменчивом мире мы живем, только вчера была статья от наших местных экспертов Dragon Capital о том как рубль катится в ад https://minfin.com.ua/2023/08/11/110561875/#com4513921
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0
Smehue4ki
Smehue4ki
12 августа 2023, 12:48
#
Якщо и не розумієте, чому падає рубль при цих рівнях продажу нафти, то це не проблема Драгон капіталу
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