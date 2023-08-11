Рубль продолжает падение: курс российской валюты приблизился к 100 рублям за доллар

Курс доллара и евро на Московской бирже продолжает быстро падать, обновляя минимумы с 25 марта 2022 года. Об этом сообщает местное издание «Коммерсант».

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Днем в пятницу, 11 августа, курс американской валюты поднимался свыше 99 рублей, европейской — свыше 109 рублей.

По состоянию на 16:27 по киевскому времени американская валюта торговалась на уровне 99,0453 рубля за доллар, европейская валюта — на уровне 109,008 руб.

По данным Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.