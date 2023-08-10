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10 августа 2023, 19:12 Читати українською

monobank не планирует поддержку биткоин-платежей

monobank не планирует добавлять биткоин в качестве опции оплаты для своих услуг. Об этом заявил соучредитель monobank Михаил Рогальский в интервью Forbes Ukraine.

monobank не планирует добавлять биткоин в качестве опции оплаты для своих услуг.
Фото: pixabay.com

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По его словам, биткоин имеет очень плохую репутацию у европейских и украинских регуляторов.

«Так как у нас есть свой основной важный бизнес, ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично», — заявил Рогальский.

Он также отметил, что сейчас вопрос криптовалюты в Украине является небезопасным. По словам Рогальского, единственное преимущество цифровых активов перед фиатом — это возможность обходить контроль со стороны локального регулятора.

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«Не думаю, что в нашей стране когда-либо будет свободно ходить биткоин, именно потому что исторически НБУ регулирует валютный рынок. Мое личное мнение, что Нацбанк (не одобрит, — ред.), чтобы банки свободно проводили операции с криптой», — отметил соучредитель monobank.

Источник: Минфин
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