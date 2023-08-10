monobank не планирует поддержку биткоин-платежей

monobank не планирует добавлять биткоин в качестве опции оплаты для своих услуг. Об этом заявил соучредитель monobank Михаил Рогальский в интервью Forbes Ukraine.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, биткоин имеет очень плохую репутацию у европейских и украинских регуляторов.

«Так как у нас есть свой основной важный бизнес, ставить его под угрозу, работая с высокорисковым активом, было бы нелогично», — заявил Рогальский.

Он также отметил, что сейчас вопрос криптовалюты в Украине является небезопасным. По словам Рогальского, единственное преимущество цифровых активов перед фиатом — это возможность обходить контроль со стороны локального регулятора.

Читайте также: 60% инвесторов ожидают ралли биткоина после халвинга — опрос

«Не думаю, что в нашей стране когда-либо будет свободно ходить биткоин, именно потому что исторически НБУ регулирует валютный рынок. Мое личное мнение, что Нацбанк (не одобрит, — ред.), чтобы банки свободно проводили операции с криптой», — отметил соучредитель monobank.