Почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети первой криптовалюты в 2024 году. Об этом пишет Forklog.
60% инвесторов ожидают ралли биткоина после халвинга — опрос
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Что говорят инвесторы
«Приведет ли халвинг биткоина в апреле 2024 года к новому бычьему рынку, как это сделали халвинги в 2012, 2016 и 2020 годах? Или это другой случай (из-за макроэкономики, процентной ставки, окружающий среды или других причин) и не будет никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах?», — спросил подписчиков PlanB.
На момент написания в опросе поучаствовали 17 329 человек. Ответы распределились следующим образом:
- 59,9% — бычий рынок после халвинга, снова;
- 17,3% — никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах;
- 22,9% — я не знаю.
Ранее аналитики JPMorgan заявили, что предстоящее уполовинивание в сети биткоина станет решающим испытанием для майнеров из-за снижения вознаграждения за блок и роста затрат.
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Напомним
В августе CEO Blockstream Адам Бэк спрогнозировал увеличение цены первой криптовалюты до $100 000 перед халвингом. Он поставил на это миллион сатоши (0,01 BTC).
Глава отдела исследований Matrixport Маркус Тилен предсказал рост биткоина к $125 000 до конца следующего года. К похожему заключению пришли аналитики банка Standard Chartered — $120 000 в 2024 году.
Халвинг — это двукратное сокращение награды за добытый блок, которое происходит раз в четыре года. Изначально майнеры получали 50 биткоинов, в 2012 году это количество снизилось до 25 монет, в 2016 году — до 12,5. 11 мая 2020 года оно сократилось до 6,25 биткоинов. Халвинг происходит через каждые 210 тыс. добытых блоков. Следующий халвинг предположительно состоится в 2024 году.
Комментарии - 2
А они все никак. Тратят все свои деньги на мемкоины.
Ликвидность не идет в биток. Поэтому и продавать его даже по 40 будет некому.
Сначала на 28000 сходим. Затем на 24000 а затем уже на 40000.