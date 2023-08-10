60% инвесторов ожидают ралли биткоина после халвинга — опрос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 августа 2023, 11:43 Читати українською

60% инвесторов ожидают ралли биткоина после халвинга — опрос

Почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети первой криптовалюты в 2024 году. Об этом пишет Forklog.

Почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети первой криптовалюты в 2024 году.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят инвесторы

«Приведет ли халвинг биткоина в апреле 2024 года к новому бычьему рынку, как это сделали халвинги в 2012, 2016 и 2020 годах? Или это другой случай (из-за макроэкономики, процентной ставки, окружающий среды или других причин) и не будет никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах?», — спросил подписчиков PlanB.

На момент написания в опросе поучаствовали 17 329 человек. Ответы распределились следующим образом:

  • 59,9% — бычий рынок после халвинга, снова;
  • 17,3% — никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах;
  • 22,9% — я не знаю.

Ранее аналитики JPMorgan заявили, что предстоящее уполовинивание в сети биткоина станет решающим испытанием для майнеров из-за снижения вознаграждения за блок и роста затрат.

Читайте: Биткоин будет падать до 2025 года — соучредитель криптобиржи Huobi

Напомним

В августе CEO Blockstream Адам Бэк спрогнозировал увеличение цены первой криптовалюты до $100 000 перед халвингом. Он поставил на это миллион сатоши (0,01 BTC).

Глава отдела исследований Matrixport Маркус Тилен предсказал рост биткоина к $125 000 до конца следующего года. К похожему заключению пришли аналитики банка Standard Chartered — $120 000 в 2024 году.

Халвинг — это двукратное сокращение награды за добытый блок, которое происходит раз в четыре года. Изначально майнеры получали 50 биткоинов, в 2012 году это количество снизилось до 25 монет, в 2016 году — до 12,5. 11 мая 2020 года оно сократилось до 6,25 биткоинов. Халвинг происходит через каждые 210 тыс. добытых блоков. Следующий халвинг предположительно состоится в 2024 году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Alex2006
Alex2006
10 августа 2023, 12:00
#
Одразу видно хто сидить у бітку по 45к))
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
10 августа 2023, 12:13
#
Подобные статьи, кстати, призваны «стимулировать» интерес «хомяков» к битку.
А они все никак. Тратят все свои деньги на мемкоины.
Ликвидность не идет в биток. Поэтому и продавать его даже по 40 будет некому.
Сначала на 28000 сходим. Затем на 24000 а затем уже на 40000.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Анна Недогибченко и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами