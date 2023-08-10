60% инвесторов ожидают ралли биткоина после халвинга — опрос

Почти 60% участников опроса от популярного блогера PlanB ответили, что верят в начало бычьего рынка после халвинга в сети первой криптовалюты в 2024 году. Об этом пишет Forklog.

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Что говорят инвесторы

«Приведет ли халвинг биткоина в апреле 2024 года к новому бычьему рынку, как это сделали халвинги в 2012, 2016 и 2020 годах? Или это другой случай (из-за макроэкономики, процентной ставки, окружающий среды или других причин) и не будет никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах?», — спросил подписчиков PlanB.

На момент написания в опросе поучаствовали 17 329 человек. Ответы распределились следующим образом:

59,9% — бычий рынок после халвинга, снова;

17,3% — никакого бычьего рынка в 2024—2025 годах;

22,9% — я не знаю.

Ранее аналитики JPMorgan заявили, что предстоящее уполовинивание в сети биткоина станет решающим испытанием для майнеров из-за снижения вознаграждения за блок и роста затрат.

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Напомним

В августе CEO Blockstream Адам Бэк спрогнозировал увеличение цены первой криптовалюты до $100 000 перед халвингом. Он поставил на это миллион сатоши (0,01 BTC).

Глава отдела исследований Matrixport Маркус Тилен предсказал рост биткоина к $125 000 до конца следующего года. К похожему заключению пришли аналитики банка Standard Chartered — $120 000 в 2024 году.

Халвинг — это двукратное сокращение награды за добытый блок, которое происходит раз в четыре года. Изначально майнеры получали 50 биткоинов, в 2012 году это количество снизилось до 25 монет, в 2016 году — до 12,5. 11 мая 2020 года оно сократилось до 6,25 биткоинов. Халвинг происходит через каждые 210 тыс. добытых блоков. Следующий халвинг предположительно состоится в 2024 году.