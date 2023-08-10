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10 августа 2023, 9:46 Читати українською

в monobank уточнили, какие комиссии заплатят владельцы за военные облигации во время и после отмены военного положения

В monobank попытались разъяснить порядок взимания с частных инвесторов комиссий при покупке/продаже в его мобильном приложении военных облигаций правительства.

В monobank попытались разъяснить порядок взимания с частных инвесторов комиссий при покупке/продаже в его мобильном приложении военных облигаций правительства.

Консультант Ольга сначала заявила «Минфину», что во время действия военного положения по операциям с этим видом бумаг с владельца не будет взыскиваться никаких комиссий, а в дальнейшем диалоге все-таки уточнила, что одну комиссию все же придется заплатить —15 грн вне зависимости от количества облигаций.

«На текущий момент мы улучшили процесс купли/продажи так, чтобы все сделки проходили на бирже, а это значит, что тариф может быть всего 15 грн. Если клиент продает сразу пачку (например, 10 или 100 ОВГЗ), будет комиссия всего 15 грн за всю пачку. Если клиент купил облигации в период ВП (военного положения), а продал после ВП — будет комиссия 15 грн», — буквально ответила Ольга.

Читайте: В monobank допустили, что после окончания военного положения покупателей ОВГЗ могут заставить доплатить комиссии задним числом

Клиентская поддержка в monobank осуществляется в письменном формате, потому ход разъяснения специалиста можно изучить дословно.

Еще одна комиссия в 600 грн, которая также указана в договоре покупки военные облигаций и не применяется во время действия военного положения, касается внебиржевых операций, если такие потребуются в будущем. Пока такие не предлагаются.

При этом в mono заверили, что предоставляют инвесторам возможность досрочно продать военные облигации. Хотя такой услуги нет в меню мобильного приложения необанка. Консультант Ольга заверила, что банк готов на себя выкупать бумаги при подаче клиентом такой заявки в поддержку.

Комментарий Универсал банка

После выхода новости, в Универсал банке ответили: «После окончания военного положения, Национальный депозитарий НБУ возобновит свои комиссии. Комиссия будет действовать только для новых операций покупки/продажи/перевода облигаций. За ранее проведенные операции никакой доплаты комиссий не будет», — прокомментировала замглавы банка Юлия Акуленко.
Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Bitcoin
Bitcoin
10 августа 2023, 10:51
#
Монобанк топ.
+
+26
grioleg
grioleg
10 августа 2023, 12:03
#
Топ), 15 грн з кожної пачки ОВДП комусь в кишеню.
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