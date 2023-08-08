В monobank допустили, что после окончания военного положения покупателей ОВГЗ могут заставить доплатить комиссии задним числом

Консультанты monobank (работает по лицензии Универсалбанк ) не могут объяснить своим клиентам условия взимания комиссий при покупке военных облигаций после завершения в Украине военного положения.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом «Минфин» узнал из собственного опыта, когда в качестве эксперимента покупал через monobank одну военную облигацию серии UA4000226286 сроком обращения до 26 июня 2024 года. Доходность заявлена на уровне 15% — выплаты процентов 2 раза, каждый раз по 70 грн (всего 140 грн).

В ходе покупки облигации monobank радует инвестора информацией о том, что с покупателей военных бумаг не взимается комиссия за услуги депозитария.

mono, как и некоторые другие финучреждения, не взимает данную комиссию по таким облигациям во время действия военного положения, поскольку такую возможность им предоставляет депозитарий Национального банка.

Читайте: Комиссии и заработки на военных ОВГЗ: «Минфин» купил бумагу у mono и изучил условия Привата

Депозитарий НБУ не берет комиссию с банков/брокеров, а финансисты не берут ее со своих клиентов.

Обычно инвесторы положительно воспринимают новость об отсутствии комиссий, и дальше не перепроверяют условия договора. Копаться в этом документе начинают после покупки облигации — в этот момент monobank присылает им договор о покупке бумаги.

Тогда человек выясняет, что в договоре четко выписано, что депозитная комиссия отменяется временно — на время военного положения. А вот вразумительную консультацию о будущем ее применении получить не удается. Так случилось с консультантом monobank Анастасией.

Консультант не смогла четко прояснить ключевой момент: после истечения военного положения комиссия будет взиматься только с вновь купленных облигаций, либо и с тех, которые были приобретены ранее.

«К сожалению, нет информации подробнее, может быть такое, что тарифы будут действовать на уже приобретенные или только на новые облигации (приобретенные уже после окончания военного положения), на данный момент нет информации заблаговременно», — сказала Анастасия из monobank.

Из договора с monobank видны размеры комиссий, по которым сейчас работает льготный период — это 600 грн и 15 грн. При покупке одной военной облигации стоимостью 1 тыс. грн взыскание таких комиссий не только съедает всю прибыль от инвестиции, но и лишает человека значительной части сбережений. Потому очень важно иметь полную прозрачность в вопросе комиссий.

В monobank говорят, что предупредят людей о введении новых комиссий, хотя понятно, что большинству физлиц такое предупреждение по факту мало чем поможет. Поскольку они все равно собирались держать военные облигации до погашения, и ничего не предпримут на фоне изменения тарифов. Люди просто получат убыток. При покупке одной облигации в 1000 грн и уплате комиссии 600 грн, этот убыток будет максимальным.