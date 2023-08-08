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8 августа 2023, 15:45 Читати українською

В monobank допустили, что после окончания военного положения покупателей ОВГЗ могут заставить доплатить комиссии задним числом

Консультанты monobank (работает по лицензии Универсалбанк) не могут объяснить своим клиентам условия взимания комиссий при покупке военных облигаций после завершения в Украине военного положения.

Консультанты monobank (работает по лицензии Универсалбанк) не могут объяснить своим клиентам условия взимания комиссий при покупке военных облигаций после завершения в Украине военного положения.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОб этом «Минфин» узнал из собственного опыта, когда в качестве эксперимента покупал через monobank одну военную облигацию серии UA4000226286 сроком обращения до 26 июня 2024 года.
Фото: dev.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом «Минфин» узнал из собственного опыта, когда в качестве эксперимента покупал через monobank одну военную облигацию серии UA4000226286 сроком обращения до 26 июня 2024 года. Доходность заявлена на уровне 15% — выплаты процентов 2 раза, каждый раз по 70 грн (всего 140 грн).

В ходе покупки облигации monobank радует инвестора информацией о том, что с покупателей военных бумаг не взимается комиссия за услуги депозитария.

mono, как и некоторые другие финучреждения, не взимает данную комиссию по таким облигациям во время действия военного положения, поскольку такую возможность им предоставляет депозитарий Национального банка.

Читайте: Комиссии и заработки на военных ОВГЗ: «Минфин» купил бумагу у mono и изучил условия Привата

Депозитарий НБУ не берет комиссию с банков/брокеров, а финансисты не берут ее со своих клиентов.

Обычно инвесторы положительно воспринимают новость об отсутствии комиссий, и дальше не перепроверяют условия договора. Копаться в этом документе начинают после покупки облигации — в этот момент monobank присылает им договор о покупке бумаги.

Тогда человек выясняет, что в договоре четко выписано, что депозитная комиссия отменяется временно — на время военного положения. А вот вразумительную консультацию о будущем ее применении получить не удается. Так случилось с консультантом monobank Анастасией.

Консультант не смогла четко прояснить ключевой момент: после истечения военного положения комиссия будет взиматься только с вновь купленных облигаций, либо и с тех, которые были приобретены ранее.

«К сожалению, нет информации подробнее, может быть такое, что тарифы будут действовать на уже приобретенные или только на новые облигации (приобретенные уже после окончания военного положения), на данный момент нет информации заблаговременно», — сказала Анастасия из monobank.

Из договора с monobank видны размеры комиссий, по которым сейчас работает льготный период — это 600 грн и 15 грн. При покупке одной военной облигации стоимостью 1 тыс. грн взыскание таких комиссий не только съедает всю прибыль от инвестиции, но и лишает человека значительной части сбережений. Потому очень важно иметь полную прозрачность в вопросе комиссий.

В monobank говорят, что предупредят людей о введении новых комиссий, хотя понятно, что большинству физлиц такое предупреждение по факту мало чем поможет. Поскольку они все равно собирались держать военные облигации до погашения, и ничего не предпримут на фоне изменения тарифов. Люди просто получат убыток. При покупке одной облигации в 1000 грн и уплате комиссии 600 грн, этот убыток будет максимальным.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+104
matroskin
matroskin
8 августа 2023, 15:57
#
Така ситуація не тільки в моно, приходиш купувати, все без комісій або вони символічні. Як купиш, через місяць телефонують і повідомляють що введено щомісячну плату за деп.послуги.
Клієнт або мусить щомісяця платити, або продать облігації собі в збиток, банки це розуміють, тому так і роблять, в країні де ніхто ні за що не відповідає, це нормальна практика.
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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
8 августа 2023, 16:35
#
Депозитарий на время военного положения
отменил комиссии на военные ОВГЗ и когда они будут введены — банкам
однозначно неизвестно.
Но ведь наши журналисты любят нести пургу и перекручивать информацию до такой степени, что по их мнению только Монобанк обязательно должен ввести
какую-нибудь комиссию да ещё
и задним числом, а все остальные банки ничего вводить не будут…
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0
matroskin
matroskin
8 августа 2023, 17:43
#
Я не знаю как связаны «комиссия депозитария» с комиссией банка за депозитарные услуги. Но по крайней мере у 1 банка «военное положение» давно закончилось и плату они исправно берут какую сочли нужной, хотя на момент покупки всё рассказывали вот как Вы пишите и первый месяц, а может и 2 не брали.
Справедливости ради стоит указать, что плата небольшая, но суть не в сумме, а в прецеденте, вчера её не было, сегодня-небольшая, завтра ничего им не мешает сделать её равной доходу.
Бардак вобщем.
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+30
07719588
07719588
8 августа 2023, 16:49
#
Статья странная. Автор статьи сам интерпретировал и перекрутил как ему надо ответ поддержки. За ранее проведенные операции покупки/продажи военных облигаций никакой доплаты комиссий не будет.
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0
Lolik1837
Lolik1837
8 августа 2023, 17:03
#
Меня интересует и другая сторона вопроса — ни у кого кроме как у Монобанка нет таких конских цена на военные ОВГЗ .

Вышеупомянутые военные облигации со сроком погашения 26,06,2024 Монобанк предлагает с доходностью в 15% , в то время , что даже в «Дие» ЭТИ ЖЕ облигации у различных продавцов можно купить с доходностью 18−18,5% для покупателя .
И это я еще не говорю, что купив у Моно облигации вы будете вынуждены держать их до срока погашения, в то время как купив их же через «Дию» у других продавцов, вы можете продать их и не дожидаясь срока погашения .


Вывод — Моно, это гниленький банк , пытающийся объегорить клиента на чем угодно
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+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
8 августа 2023, 17:20
#
Вывод другой : Моно это вообще не банк. Приложуха в телефоне. Лицензии от НБУ у Моно нет.
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