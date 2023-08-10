Как подрыв Каховской ГЭС повлиял на экономику Украины — анализ НБУ

В результате подрыва Каховской ГЭС россией пострадало сельское хозяйство, увеличились производственные и логистические затраты, сократилось производство отдельными предприятиями пищевой промышленности. Об этом говорится в анализе теракта на экономику Украины, проведенном Нацбанком.

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Что говорят в НБУ

Только в 2023 году последствия подрыва ГЭС добавят 0,2 процентных пункта отрицательного взноса в рост реального ВВП и 0,3 п.п. — в потребительскую инфляцию.

Кроме того, они увеличат дефицит торговли товарами на $0,4 млрд.

«Последствия будут ощущаться и в среднесрочной перспективе, прежде всего, из-за влияния на урожаи», — отмечают в НБУ.

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Экологическая катастрофа может усилить миграционные процессы и отражаться на потенциальном ВВП в течение длительного периода.

В НБУ добавили, сославшись на правительственные оценки, стоимость восстановления комплекса гидросооружений и мелиоративных систем составляет около $1,5 млрд в каждом направлении. Поэтому вопрос о целесообразности восстановления ГЭС и/или водохранилища и других объектов должен быть тщательно проработан экономистами и экологами.

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Напомним

По итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения).