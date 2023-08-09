В Киеве разоблачили мошеннический call-центр. Пострадавших обманывали под предлогом инвестиций в псевдопроекты

Правоохранители разоблачили в Киеве разоблачили мошеннический call-центр, работники которого обманывали пострадавших под предлогом инвестиций в псевдопроекты. Мошенники обманули людей более миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мошеннический call-центр находился в одном из офисных помещений на улице Евгения Коновальца в Печерском районе. В офисе правоохранители обнаружили 17 работников call-центра и 25 обустроенных рабочих мест.

Полицейские установили, что правонарушители звонили по телефону гражданам, у которых выманивали деньги под предлогом инвестиций в псевдопроекты. За время своей деятельности, по предварительным подсчетам злоумышленники нанесли ущерб потерпевшим более миллиона гривен.

Кроме того, во время проведения обыска правоохранители обнаружили 29 единиц компьютерной техники, 33 мобильных телефона, планшет, леджер (кошелек для криптоактивов), слоты для семи карт и «черновые» записи.

По указанному факту следователи следственного управления полиции Киева расследуют уголовное производство, начатое по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.