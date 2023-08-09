Цены на АЗС: Большие сети повысили цены еще на гривну за литр

В период с 8 по 9 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,35 грн/л и составила 51,03 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,44 грн/л — до 53, 05 грн/л, а дизельное топливо — на 0,37 грн/л, до 50,34 грн/л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы «А-95», пишет enkorr.ua.

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Как изменились цены

В частности, на ОККО все виды горючего подорожали на 1,01 грн/л: бензины марки А-95 — до 54 грн/л, А-95-премиум — до 56 грн/л, ДТ — до 54 грн/л/

На WOG горючее подорожало на 1 грн/л: бензины марки А-95 — до 53,99 грн/л, А-95-премиум — до 55,99 грн/л, ДТ — до 53,99 грн/л.

Бензин А-95 в сети UPG подорожал на 0,60 грн/л, до 52,50 грн/л, дизтопливо прибавило 0,60 грн/л (до 50,60 грн/л).

На станциях Chipo все виды горючего подорожали на 1 грн/л, на БРСМ-Нефть бензин и дизтопливо прибавило 0,34 грн/л.

Сети AMIC, U.GO, BVS, Mango, ZOG и другие повысили цены на горючее в пределах 0,17−2,5 грн/л.