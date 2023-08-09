КРАИЛ аннулировала лицензию трем подсанкционным компаниям в сфере игорного бизнеса

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Кому аннулировали лицензии

ООО «Париматч» аннулировано лицензии на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет и на проведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности.

ООО «Покерматч.UA» лишено лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет.

ООО «Поинтлото» — лицензии на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет.

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Регулятор отмечает, что ограничительные меры (санкции) применены во исполнение решения СНБО от 10 марта 2023 г. «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенного в действие указом Президента от 10 марта 2023 г. № 145 /2023.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине ввели санкции против ряда букмекерских компаний и лотерей, связанных с россией, сроком на 50 лет. В список попали 287 юридических и 120 физических лиц. Соответствующий указ № 145/2023 подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди букмекерских компаний и лотерей, к которым ввели санкции, есть украинские компании, а именно ООО «Париматч», Финансовая компания «Лео», ПокерматчUA.

На расчетных счетах компании ООО «Париматч» было заблокировано 250 млн грн клиентов компании.

В марте компания заявила, что прекращает деятельность. При этом клиентам пообещали вернуть деньги.