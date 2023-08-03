Приватбанк за полгода увеличил чистую прибыль почти в 5 раз

Чистая прибыль Приватбанка за январь-июнь 2023 года составила 29,75 млрд грн, что в 4,7 раза превышает этот показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом говорится в неконсолидированном отчете банка, пишет «Интерфакс-Украина».

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Согласно неконсолидированному полугодовому отчету банка, в частности, во втором квартале этого года чистая прибыль достигла 13,7 млрд грн, что в 5,3 раза превышает чистую прибыль за второй квартал прошлого года.

Чистый процентный доход Приватбанка за первое полугодие увеличился на 81,4% — до 27,86 млрд грн, в том числе во втором квартале рост составил 74,2% — до 14,09 млрд грн.

Между тем, чистый комиссионный доход в январе-июне этого года увеличился на 41,3% — до 11,64 млрд грн, в том числе во втором квартале — на 43,65%, до 5,94 млрд грн.

Значительный вклад в улучшение финансового результата банка внесло снижение убытка от сокращения полезности в первом полугодии этого года до 769 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 7,54 млрд грн.

По данным отчета, во втором квартале этого года по этой статье было даже получено 51 млн. грн. прибыли против 5,67 млрд. грн. убытка во втором квартале прошлого года.

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Совокупная прибыль Приватбанка за первое полугодие этого года достигла 35,89 млрд грн, что в 7,4 раза превышает показатель за январь-июнь прошлого года, в том числе во втором квартале 2023 года совокупная прибыль составила 19,33 млрд грн против 4,85 млрд грн за аналогичный период 2022 года.

Согласно отчету, за первое полугодие 2023 года активы банка выросли на 5%, достигнув 568,84 млрд грн до 30 июня.

Средства клиентов Приватбанка за первое полугодие 2023 года увеличились с 471,97 млрд грн — до 488,06 млрд грн, в то же время капитал вырос с 57,79 млрд грн до 69,52 млрд грн.

По данным Нацбанка на 1 июня 2023 года, Приватбанк является лидером по общим активам (742,43 млрд грн) среди 65 действующих банков страны.