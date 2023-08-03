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3 августа 2023, 16:17 Читати українською

На восстановление поврежденного жилья выделили уже около 390 млн грн

Правительство выделило уже 389 млн грн на восстановление поврежденного жилья в рамках программы «Восстановление». Об этом сообщает Минреинтеграции.

Правительство выделило уже 389 млн грн на восстановление поврежденного жилья в рамках программы «Восстановление».

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Подробности

Отмечается, что денежные выплаты согласовали 4809 заявителей. Средства могут использовать на ремонт собственного дома. В то же время, украинцы подали 31 176 заявлений на получение помощи.

Больше всего о разрушенном или поврежденном жилье заявляют в Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

За рассмотрение заявлений и обследования жилья отвечают 520 комиссий при органах местного самоуправления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, по программе «еВосстановление» украинцы получили 149 миллионов гривен на ремонт поврежденных домов.

Читайте: ееВосстановление: где лучше открыть карту для выплат на восстановление жилья

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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alexkush
alexkush
3 августа 2023, 18:33
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В масштабах України це ніщо. це получається отримало допомогу біля 200 осіб із мільйона, які втратили житло. 0,5% із тих хто втратив житло
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