Правительство выделило уже 389 млн грн на восстановление поврежденного жилья в рамках программы «Восстановление». Об этом сообщает Минреинтеграции.
На восстановление поврежденного жилья выделили уже около 390 млн грн
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Подробности
Отмечается, что денежные выплаты согласовали 4809 заявителей. Средства могут использовать на ремонт собственного дома. В то же время, украинцы подали 31 176 заявлений на получение помощи.
Больше всего о разрушенном или поврежденном жилье заявляют в Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.
За рассмотрение заявлений и обследования жилья отвечают 520 комиссий при органах местного самоуправления.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, по программе «еВосстановление» украинцы получили 149 миллионов гривен на ремонт поврежденных домов.
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Источник: Минфин
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