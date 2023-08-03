На восстановление поврежденного жилья выделили уже около 390 млн грн

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Отмечается, что денежные выплаты согласовали 4809 заявителей. Средства могут использовать на ремонт собственного дома. В то же время, украинцы подали 31 176 заявлений на получение помощи.

Больше всего о разрушенном или поврежденном жилье заявляют в Харьковской, Киевской, Херсонской, Николаевской и Донецкой областях.

За рассмотрение заявлений и обследования жилья отвечают 520 комиссий при органах местного самоуправления.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, по программе «еВосстановление» украинцы получили 149 миллионов гривен на ремонт поврежденных домов.

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