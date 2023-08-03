OLX будет брать комиссию за успешные продажи. Подробности

Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX в тестовом режиме запустила комиссии по успешным сделкам. Размер комиссии составляет 1% от суммы заказа +10 грн. Об этом пишет AIN.UA.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На какие сделки распространяется комиссия

Компания начала тестирование комиссий 20 июля. Пока они распространяются не на всех пользователей и товары. Комиссии сначала запустили только в трех категориях: инструменты, предметы интерьера и продукты питания и напитки.

С 1 августа комиссии запустили также в категории Дом и сад. Как сообщили в компании, в будущем OLX планирует расширить комиссии на все группы товаров.

Комиссия применяется только для сделок, оформленных с использованием услуги «OLX Доставка», когда покупатель оплачивает заказ онлайн на платформе. Если же покупатель и продавец договорились о сделке наложенного платежа или по полной предоплате за пределами платформы OLX — комиссия не взимается.

Комиссия взимается только при успешном выполнении соглашения. Если покупатель по каким-либо причинам не заберет заказ, оплата не будет взиматься.

Как работает комиссия на OLX.

По факту комиссия работает следующим образом: