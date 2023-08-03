Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX в тестовом режиме запустила комиссии по успешным сделкам. Размер комиссии составляет 1% от суммы заказа +10 грн. Об этом пишет AIN.UA.
OLX будет брать комиссию за успешные продажи. Подробности
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На какие сделки распространяется комиссия
Компания начала тестирование комиссий 20 июля. Пока они распространяются не на всех пользователей и товары. Комиссии сначала запустили только в трех категориях: инструменты, предметы интерьера и продукты питания и напитки.
С 1 августа комиссии запустили также в категории Дом и сад. Как сообщили в компании, в будущем OLX планирует расширить комиссии на все группы товаров.
Комиссия применяется только для сделок, оформленных с использованием услуги «OLX Доставка», когда покупатель оплачивает заказ онлайн на платформе. Если же покупатель и продавец договорились о сделке наложенного платежа или по полной предоплате за пределами платформы OLX — комиссия не взимается.
Комиссия взимается только при успешном выполнении соглашения. Если покупатель по каким-либо причинам не заберет заказ, оплата не будет взиматься.
Как работает комиссия на OLX.
По факту комиссия работает следующим образом:
- покупатель оформляет заказ с «OLX Доставкой» и производит оплату онлайн;
- продавец подтверждает заказ и отправляет товар по сформированным автоматически реквизитам;
- если покупатель забирает заказ и сделка истекает успешно, продавец получает на карточку сумму заказа за вычетом комиссии, которая составляет 1%+10 грн. То есть, в случае продажи на сумму 3200 грн продавцу зачислится 3158 грн (-42 грн комиссии).
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