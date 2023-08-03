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3 августа 2023, 10:54 Читати українською

OLX будет брать комиссию за успешные продажи. Подробности

Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX в тестовом режиме запустила комиссии по успешным сделкам. Размер комиссии составляет 1% от суммы заказа +10 грн. Об этом пишет AIN.UA.

Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX в тестовом режиме запустила комиссии по успешным сделкам.
Фото: depositphotos

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На какие сделки распространяется комиссия

Компания начала тестирование комиссий 20 июля. Пока они распространяются не на всех пользователей и товары. Комиссии сначала запустили только в трех категориях: инструменты, предметы интерьера и продукты питания и напитки.

С 1 августа комиссии запустили также в категории Дом и сад. Как сообщили в компании, в будущем OLX планирует расширить комиссии на все группы товаров.

Комиссия применяется только для сделок, оформленных с использованием услуги «OLX Доставка», когда покупатель оплачивает заказ онлайн на платформе. Если же покупатель и продавец договорились о сделке наложенного платежа или по полной предоплате за пределами платформы OLX — комиссия не взимается.

Комиссия взимается только при успешном выполнении соглашения. Если покупатель по каким-либо причинам не заберет заказ, оплата не будет взиматься.

Как работает комиссия на OLX.

По факту комиссия работает следующим образом:

  • покупатель оформляет заказ с «OLX Доставкой» и производит оплату онлайн;
  • продавец подтверждает заказ и отправляет товар по сформированным автоматически реквизитам;
  • если покупатель забирает заказ и сделка истекает успешно, продавец получает на карточку сумму заказа за вычетом комиссии, которая составляет 1%+10 грн. То есть, в случае продажи на сумму 3200 грн продавцу зачислится 3158 грн (-42 грн комиссии).

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2023, 10:58
#
Чекаємо нову хвилю відгуків про банки що покривають шахраїв від людей що зажали 1% платформі.
+
+15
Ramo
Ramo
3 августа 2023, 11:04
#
«Одна из крупнейших в Украине платформ бесплатных объявлений OLX «заявила, що вона вже не є безоплатною)
+
+8
engine
engine
3 августа 2023, 11:05
#
Решили драть деньги в обе стороны: и со стороны покупателя, и со стороны продавца.
+
0
Riojas
Riojas
3 августа 2023, 11:10
#
Именно так, со стороны покупателя комиссия за перевод, со стороны банка — комиссия за платеж карта-карта (так как новапэй лень сделать нормальный эквайринг), со стороны НП — конские тарифы и комиссия от стоимости товара.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 августа 2023, 11:07
#
OLX решил монетизировать сервис «бесплатных» объявлений.
+
0
krendel
krendel
3 августа 2023, 11:22
#
На самом деле совершенно не жалко оплатить комиссию ОЛХ — их услуга ОЛХ-доставка работает как часики. Пусть комиссия пойдёт на их развитие!
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