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3 августа 2023, 10:21 Читати українською

Гороховский рассказал, почему были сбои в monobank

За последний месяц пользователи несколько раз становились свидетелями сбоев monobank. В комментарии AIN.UA один из соучредителей monobank Олег Гороховский рассказал технические детали этих эпизодов и как техническая команда банка решала их.

За последний месяц пользователи несколько раз становились свидетелями сбоев monobank.
Фото: mc.today

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Причина сбоев в банке

По словам Гороховского, пользователям не о чем беспокоиться. Проблемы являются частью рутинной работы любого банка, просто в случае с monobank это заметнее, потому что его пользователи чаще открывают приложение.

«Мы ломаемся не чаще других. Клиенты действительно гораздо чаще используют нас, чем обычные банки. Для понимания: 2,2 млн клиентов заходят в приложение ежедневно и 5,6 млн — ежемесячно.

На прошлой неделе было два сбоя, связанных между собой одной и той же проблемой. Она уже устранена. Сейчас наблюдается краткосрочная проблема с отправкой Р2Р, она уже локализована", — отметил Гороховский.

Вскоре Р2Р починили. По словам Гороховского, проблема продолжалась 10 минут.

Наиболее заметный сбой произошел 20 июля. Тогда monobank не работал несколько часов.

Читайте: Сбой в monobank стоил банку более 27 миллионов — Гороховский

«Проблема была с сервисом, отвечающим за взаимодействие с бэкофисным блоком клиентской базы. Его конфигурация была не оптимальна и начала не выдерживать пиковые нагрузки. Кроме того, она была не запроектирована на рестарт из-за высоких нагрузок.

После первого падения, когда сбой продолжался 3 часа 20 минут, мы это исправили и научились восстанавливаться быстро. В результате второе аналогичное падение длилось уже 50 минут. Потом было еще два, но мы поднялись через 10 и 6 минут соответственно.

Сегодня этот сервис после рефакторинга работает стабильно и больше не падает. Также мы заказали дополнительный аудит IT-архитектуры.

Читайте: «Сломались. Чиним: В monobank произошел масштабный сбой

Короткий сбой, случившийся 1 августа, произошел из-за тайм-аута сервиса Р2Р-переводов, возвращающего контрактную книгу. Там идут постоянные апдейты — некий патч был некорректен. Мы откатились на предыдущую версию — это нормальная работа. Такие таймауты могут происходить несколько раз в неделю по 2−3−5−10 минут".

Источник: Минфин
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