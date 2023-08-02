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2 августа 2023, 13:20 Читати українською

Минэкономики допускает возможность роста ВВП Украины до 5%

Реальный рост валового внутреннего продукта Украины в 2023 году может составить до 5%, однако, учитывая имеющиеся риски Минэкономики, пока консервативно сохраняет прогноз роста на уровне 2,8%. Об этом сообщила директор департамента Минэкономики Наталья Горшкова, передает Интерфакс-Украина.

Реальный рост валового внутреннего продукта Украины в 2023 году может составить до 5%, однако, учитывая имеющиеся риски Минэкономики, пока консервативно сохраняет прогноз роста на уровне 2,8%.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«В тех рабочих расчетах, которые у нас есть, мы так же как и большинство экспертов, которые давали прогнозы, видим возможность в этом году выйти на реальный рост около 5%», — сказала она.

В то же время, Горшкова указала, что изменять текущий прогноз 2,8% министерство пока не собирается, поскольку риски остаются достаточно значительными.

«Мы являемся частью бюджетного процесса, и мы не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета», — добавила она.

Горшкова уточнила, что ранее в ведомстве прогнозировали рост экономики Украины в текущем году на 3,2%, однако в июне после разрушения Каховской ГЭС и из-за пессимистических ожиданий будущего урожая его скорректировали до 2,8%.

«Видимо, мы поспешили», — отметила она.

Говоря о более долгосрочных прогнозах, представитель Минэкономики отметила, что, как и большинство экспертов, в ведомстве надеются, что война 2024 года завершится, и это будет стимулировать скорейшее восстановление в экономике.

«Поэтому, согласно текущим прогнозам, которые у нас есть, мы ожидаем в следующем году 5% роста», — сообщила директор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По ее словам, основным драйвером роста выступает инвестиционная динамика, при этом характер инвестиций изменится: военные инвестиции будут замещаться инвестициями в инфраструктурные проекты, проекты, связанные с восстановлением, а также будут подкрепляться иностранными инвестициями и возвращением мигрантов из-за рубежа.

Относительно инфляции, которую Минэкономики в этом году ожидает на уровне 14,7%, Горшкова отметила, что прогноз ведомства остается также консервативным, поскольку сохраняется предположение о возможности пересмотра официального курса гривны в конце года.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году — с 2,0% до 2,9%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Riojas
Riojas
2 августа 2023, 13:51
#
Держатели наших ВВП-варрантов потирают руки… ну в самом деле, кто же в 2015-м году мог подумать, что упадет еще, а потом будет рост.
+
+15
APREL1982
APREL1982
2 августа 2023, 14:25
#
Эта статья не подлежит вообще ни какому обсуждению.
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