monobank изучает возможность открыться на литовском рынке. Об этом сообщил один из соучредителей monobank Михаил Рогальский во время Business Breakfast, передаёт Forbes.
monobank рассматривает возможность выхода на рынок Литвы
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«В Европе есть разные регуляторы: есть те, которые более открыты к новым технологиям, к примеру — Балтийские страны. Сейчас только ведутся разговоры с литовским регулятором», — сказал он.
Читайте: monobank выходит на рынок Польши под названием stereo
Напомним
В январе этого года еще один соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал выход банка на польский рынок под названием stereo. Он обещал, что официальный релиз проекта пройдет уже к концу первого квартала 2023 года.
Читайте: monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок
В мае стало известно, что запуск проекта решили отложить на неопределенный срок. Банк собрал более 230 тысяч предварительных заявок на получение карты в Польше.
Комментарии - 5
Понимая, что многих интересует наличие карты или рас счета в укр банке с европейским IBAN (пример «Кредо Банк»), многие «банкиры» создают на этом рекламный шум, привлекая новых клиентов.
В Кредо є польській рахунок який дозволяє отримувати перекази через Elixir що дуже вигідно заробітчанам або їх родичам: можна за приблизно одну робочу добу отримати гроші вже на український рахунок з автоматичним обміном.
У Моно вже є европейський рахунок в євро з можливістю отримати перекази через SEPA, це він зробив у партнерстві з британською фірмою що надає платіжні послуги.
Можливо ви, Григорій, праві і банк хоче позбавитись посередника якому платить комісію і робити це вже через свою литовську дочку. На додаток можна отримати в якості клієнтів якусь кількість біженців та заробітчан з Литви та сусідніх країн.
С марта 2020 года Монобанк по бредом Кото выдал более 20тыс банковских карт гражданам туманного Альбиона,
хотя там и долго запускался.
В Польше возникли дополнительные вопросы, которые сейчас решаются,
но не так быстро, как хотелось.
Ну, а вы продолжайте и дальше
извергать жёлчные комментарии…
P.S. Монобанк — молодцы!
И какое мне дело до граждан Англии и деятельности «моно» на территории Англии. Меня интересует доступность гр Украины к заявленому продукту.