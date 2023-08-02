monobank рассматривает возможность выхода на рынок Литвы

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«В Европе есть разные регуляторы: есть те, которые более открыты к новым технологиям, к примеру — Балтийские страны. Сейчас только ведутся разговоры с литовским регулятором», — сказал он.

Читайте: monobank выходит на рынок Польши под названием stereo

Напомним

В январе этого года еще один соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал выход банка на польский рынок под названием stereo. Он обещал, что официальный релиз проекта пройдет уже к концу первого квартала 2023 года.

Читайте: monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок

В мае стало известно, что запуск проекта решили отложить на неопределенный срок. Банк собрал более 230 тысяч предварительных заявок на получение карты в Польше.