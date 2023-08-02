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2 августа 2023, 12:52 Читати українською

monobank рассматривает возможность выхода на рынок Литвы

monobank изучает возможность открыться на литовском рынке. Об этом сообщил один из соучредителей monobank Михаил Рогальский во время Business Breakfast, передаёт Forbes.

monobank изучает возможность открыться на литовском рынке.

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«В Европе есть разные регуляторы: есть те, которые более открыты к новым технологиям, к примеру — Балтийские страны. Сейчас только ведутся разговоры с литовским регулятором», — сказал он.

Читайте: monobank выходит на рынок Польши под названием stereo

Напомним

В январе этого года еще один соучредитель monobank Олег Гороховский анонсировал выход банка на польский рынок под названием stereo. Он обещал, что официальный релиз проекта пройдет уже к концу первого квартала 2023 года.

Читайте: monobank отложил запуск stereo в Польше на неопределенный срок

В мае стало известно, что запуск проекта решили отложить на неопределенный срок. Банк собрал более 230 тысяч предварительных заявок на получение карты в Польше.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 августа 2023, 13:02
#
Уже на рынок Польши выходил, даже опрос запускал…
Понимая, что многих интересует наличие карты или рас счета в укр банке с европейским IBAN (пример «Кредо Банк»), многие «банкиры» создают на этом рекламный шум, привлекая новых клиентов.
+
+15
Три літри
Три літри
2 августа 2023, 13:41
#
В Кредо немає европейського рахунка якщо розуміти під цим рахунок в євро з можливістю якщо не відправляти то хоча б отримувати перекази в євро через SEPA.
В Кредо є польській рахунок який дозволяє отримувати перекази через Elixir що дуже вигідно заробітчанам або їх родичам: можна за приблизно одну робочу добу отримати гроші вже на український рахунок з автоматичним обміном.

У Моно вже є европейський рахунок в євро з можливістю отримати перекази через SEPA, це він зробив у партнерстві з британською фірмою що надає платіжні послуги.
Можливо ви, Григорій, праві і банк хоче позбавитись посередника якому платить комісію і робити це вже через свою литовську дочку. На додаток можна отримати в якості клієнтів якусь кількість біженців та заробітчан з Литви та сусідніх країн.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 августа 2023, 13:48
#
GrugoriyHoland

С марта 2020 года Монобанк по бредом Кото выдал более 20тыс банковских карт гражданам туманного Альбиона,
хотя там и долго запускался.

В Польше возникли дополнительные вопросы, которые сейчас решаются,
но не так быстро, как хотелось.

Ну, а вы продолжайте и дальше
извергать жёлчные комментарии…

P.S. Монобанк — молодцы!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 августа 2023, 13:50
#
ХАМИШЬ!
И какое мне дело до граждан Англии и деятельности «моно» на территории Англии. Меня интересует доступность гр Украины к заявленому продукту.
+
+15
Abramon
Abramon
2 августа 2023, 13:21
#
Бажаю здійснити цей процес. Моно створив чудовий продукт.
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