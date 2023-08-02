Инициативная группа Манифеста в защиту 42 статьи Конституции, опубликованной 28 июня, объявила о запуске проекта Реестр рейдеров. Об этом сообщает Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО.
В Украине создадут реестр участников рейдерских атак на бизнес
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Что известно
Отмечается, что в реестр будут вноситься имена работников прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов, судей, нотариусов, регистраторов и других уполномоченных государством лиц, участвующих в рейдерских атаках на бизнес.
Администрировать реестр будет ОО «Манифест 42» во главе с Сергеем Позняком, главой Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО.
Как он отметил, в наблюдательный совет ОО «Манифест 42» приглашены все ведущие бизнес-ассоциации Украины.
«Реестр рейдеров — лишь одно из трех направлений активной работы нового проекта. Остальные два — подготовка законодательных изменений, которые перекроют лазейки для рейдеров, а также создание коммуникационных платформ с антикоррупционными и другими органами власти для оперативного реагирования на конкретные кейсы рейдерских атак», — отметил Позняк.
По его словам, реестр рейдеров сейчас наполняется и будет выведен в онлайн уже через несколько недель. Цель реестра — общественное осуждение координаторов и участников рейдерских атак, оборотней в погонах и мантиях, которые в условиях войны занимаются мародерством.
28 июня опубликован манифест украинского бизнеса в защиту 42-й второй статьи Конституции. В этом документе бизнес требует остановить волну рейдерства и других форм давления с участием правоохранителей, судей, черных нотариусов, регистраторов. Манифест подписали владельцы 42 украинских компаний, а затем к ним присоединились сотни предпринимателей и предприятий.
29 июня президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса и дал поручение заместителю главы
Комментарии - 4
После проведенных в период с 2014 года реформ, судебной, прокуратуры, милиции — полиции, реформы гос службы, внесенных изменений в ГК У, ХК У, НК У, УК У, и ряд других Законов, в настоящее время, когда страна живет в правовом поле Закона о правовом режиме военного положения (2015 год), полностью отсутствует возможность законным путем защитить свои имущественые права от посегательств мошенников, которые используют коррупционные связи с представителями как судебной так и исполнительной власти.
Круто…
… и далее — в таких условиях, группа граждан, которая не нашла законной поддержки используя механизмы государственной власти, решила, в нарушении ряда Законов (…персональных данных., …о статусе судей… …о гос службе и т п) нарушая Конституционный принцип презумпции невиновоости, создать какой то реестр с данными каких то граждан…
Это уже полный «треш»…
Заодно появится возможность открытого общественного контроля над тем кто же таки больше убил людей. Ещё можно по результатам месяца ТОП самых результативных печатать в «Урядовом курьере»