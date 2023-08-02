В Украине создадут реестр участников рейдерских атак на бизнес

Что известно

Отмечается, что в реестр будут вноситься имена работников прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов, судей, нотариусов, регистраторов и других уполномоченных государством лиц, участвующих в рейдерских атаках на бизнес.

Администрировать реестр будет ОО «Манифест 42» во главе с Сергеем Позняком, главой Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО.

Как он отметил, в наблюдательный совет ОО «Манифест 42» приглашены все ведущие бизнес-ассоциации Украины.

«Реестр рейдеров — лишь одно из трех направлений активной работы нового проекта. Остальные два — подготовка законодательных изменений, которые перекроют лазейки для рейдеров, а также создание коммуникационных платформ с антикоррупционными и другими органами власти для оперативного реагирования на конкретные кейсы рейдерских атак», — отметил Позняк.

По его словам, реестр рейдеров сейчас наполняется и будет выведен в онлайн уже через несколько недель. Цель реестра — общественное осуждение координаторов и участников рейдерских атак, оборотней в погонах и мантиях, которые в условиях войны занимаются мародерством.

28 июня опубликован манифест украинского бизнеса в защиту 42-й второй статьи Конституции. В этом документе бизнес требует остановить волну рейдерства и других форм давления с участием правоохранителей, судей, черных нотариусов, регистраторов. Манифест подписали владельцы 42 украинских компаний, а затем к ним присоединились сотни предпринимателей и предприятий.