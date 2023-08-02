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2 августа 2023, 11:37 Читати українською

В Украине создадут реестр участников рейдерских атак на бизнес

Инициативная группа Манифеста в защиту 42 статьи Конституции, опубликованной 28 июня, объявила о запуске проекта Реестр рейдеров. Об этом сообщает Ассоциация предпринимателей ветеранов АТО.

Инициативная группа Манифеста в защиту 42 статьи Конституции, опубликованной 28 июня, объявила о запуске проекта Реестр рейдеров.

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Что известно

Отмечается, что в реестр будут вноситься имена работников прокуратуры, полиции, других правоохранительных органов, судей, нотариусов, регистраторов и других уполномоченных государством лиц, участвующих в рейдерских атаках на бизнес.

Администрировать реестр будет ОО «Манифест 42» во главе с Сергеем Позняком, главой Ассоциации предпринимателей ветеранов АТО.

Как он отметил, в наблюдательный совет ОО «Манифест 42» приглашены все ведущие бизнес-ассоциации Украины.

«Реестр рейдеров — лишь одно из трех направлений активной работы нового проекта. Остальные два — подготовка законодательных изменений, которые перекроют лазейки для рейдеров, а также создание коммуникационных платформ с антикоррупционными и другими органами власти для оперативного реагирования на конкретные кейсы рейдерских атак», — отметил Позняк.

По его словам, реестр рейдеров сейчас наполняется и будет выведен в онлайн уже через несколько недель. Цель реестра — общественное осуждение координаторов и участников рейдерских атак, оборотней в погонах и мантиях, которые в условиях войны занимаются мародерством.

28 июня опубликован манифест украинского бизнеса в защиту 42-й второй статьи Конституции. В этом документе бизнес требует остановить волну рейдерства и других форм давления с участием правоохранителей, судей, черных нотариусов, регистраторов. Манифест подписали владельцы 42 украинских компаний, а затем к ним присоединились сотни предпринимателей и предприятий.

29 июня президент Владимир Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса и дал поручение заместителю главы О П Ростиславу Шурме создать коммуникационную платформу с бизнесом для реагирования на проблему рейдерства и других форм давления на бизнес.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+28
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 августа 2023, 12:25
#
Другими словами —
После проведенных в период с 2014 года реформ, судебной, прокуратуры, милиции — полиции, реформы гос службы, внесенных изменений в ГК У, ХК У, НК У, УК У, и ряд других Законов, в настоящее время, когда страна живет в правовом поле Закона о правовом режиме военного положения (2015 год), полностью отсутствует возможность законным путем защитить свои имущественые права от посегательств мошенников, которые используют коррупционные связи с представителями как судебной так и исполнительной власти.
Круто…
… и далее — в таких условиях, группа граждан, которая не нашла законной поддержки используя механизмы государственной власти, решила, в нарушении ряда Законов (…персональных данных., …о статусе судей… …о гос службе и т п) нарушая Конституционный принцип презумпции невиновоости, создать какой то реестр с данными каких то граждан…
Это уже полный «треш»…
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matroskin
matroskin
2 августа 2023, 13:40
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Давайте создадим реестр убийц и насильников и вместо тюрьмы будем их помещать туда, чтобы общество могло быть в курсе, убивший Вашу мать человек уже в реестре или будет внесен.
Заодно появится возможность открытого общественного контроля над тем кто же таки больше убил людей. Ещё можно по результатам месяца ТОП самых результативных печатать в «Урядовом курьере»
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0
FogBRD
FogBRD
2 августа 2023, 13:45
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Аналог сайта work ua ? чтобы можно было выбрать и предложить работу
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0
Три літри
Три літри
2 августа 2023, 14:38
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Скоріше Миротворця
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