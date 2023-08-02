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2 августа 2023, 10:41 Читати українською

Минэкономики: разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами за 7 лет сократился на 7,4%

В 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины, что на 7,4% больше по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше, чем мужчины, что на 7,4% больше по сравнению с 2015 годом.
Фото: vesti.ua

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Разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами

«В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель значительно сократился за последние 7 лет — еще в 2015 году он составлял 26%. Принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет Правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда, осовременить трудовое законодательство и принять закон «О труде», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

В частности, появится принцип равной оплаты труда за аналогичную работу или труд равной ценности, независимо от гендера. Если работодатель будет их нарушать, работник сможет защитить свои права в суде.

Среди задач стратегии также преодоление стереотипов и дискриминации по признаку пола.

Для этого правительство инициирует информационную кампанию для женщин «Конечно, сможешь», которая будет напоминать, что женщины имеют право получать не меньшее вознаграждение за свой труд, чем мужчины.

Свириденко отметила: «Чтобы достичь полного гендерного баланса, в Украине должны существовать условия того, чтобы объединить семейную и профессиональную жизнь».

Так, Правительство будет развивать систему государственных и частных детских садов, а для детей постарше — развивать такие организации как Пласт, Украинская академия лидерства и т. д. На уровне законов исчезнет раздел на родителей-женщин и родителей-мужчин, ведь родители обоих полов должны быть одинаково вовлечены в воспитание общих детей.

«После победы Украина должна стать страной без барьеров и без предубеждений. Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда — лишь один из инструментов перехода нашего общества на новые стандарты. Мы должны мотивировать наших женщин и девушек возвращаться домой и вместе отстраивать Украину», — подчеркнула Свириденко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Riojas
Riojas
2 августа 2023, 10:55
#
А когда будет ликвидирован разрыв, устранена дискриминация и достигнут полный гендерный баланс в Вооруженных Силах Украины?
+
0
yarg
yarg
2 августа 2023, 11:07
#
Вы, девушка , вполне можете пойти туда служить по контракту и получите зарплату наравне с мужчинами. никто Вас не дискриминирует. Таких как Вы там уже около 50000
+
0
Riojas
Riojas
2 августа 2023, 11:16
#
[табличка «сарказм"]
+
0
yarg
yarg
2 августа 2023, 11:04
#
Какая дискриминация ? у нас что — есть отдельные тарифные сетки для мужчин и женщин ?
о чем вообще статья ?
или они сравнивают не мужчину и женщину на одинаковой должности , а что-то другое ?
+
0
Riojas
Riojas
2 августа 2023, 11:08
#
Берутся все (в лучшем случае — трудоспособные, может быть даже трудоустроенные) женщины и мужчины, общая зарплата делится на эти два числа, дальше — дискриминация.
+
0
yarg
yarg
2 августа 2023, 11:10
#
Если так — то можно много разных выводов сделать… не имеющих отношения к реальности.
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