Райффайзен отложил выход из россии на конец года

Австрийская группа Raiffeisen сдвинула сроки выделения русского бизнеса. Об этом заявил CEO группы RBI Йоханн Штробль, передает Интерфакс .

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Выход из России

«Мы указывали 30 сентября как самую раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это кажется маловероятным», — отметил Штробль.

В качестве новой даты потенциального spin-off в Raiffeisen рассматривают окончание текущего года. По словам Штробля, группа больше продвинулась в вопросе продаж, чем в части spin-off.

«Я думаю, что мы получим больше информации в течение следующих нескольких недель, по крайней мере, это то, что мы ожидаем», — добавил Штробль.

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Напомним

Австрийский Raiffeisen откладывает уход из россии в надежде на скорейшее окончание российского вторжения.

Ранее «Минфин» писал, что Европейский центробанк призвал группу Raiffeisen как можно скорее уйти с российского рынка.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen продолжает работу над потенциальными соглашениями, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка россия.