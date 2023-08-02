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2 августа 2023, 8:52 Читати українською

Райффайзен отложил выход из россии на конец года

Австрийская группа Raiffeisen сдвинула сроки выделения русского бизнеса. Об этом заявил CEO группы RBI Йоханн Штробль, передает Интерфакс.

Австрийская группа Raiffeisen сдвинула сроки выделения русского бизнеса.

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Выход из России

«Мы указывали 30 сентября как самую раннюю дату spin-off, и на сегодняшний день это кажется маловероятным», — отметил Штробль.

В качестве новой даты потенциального spin-off в Raiffeisen рассматривают окончание текущего года. По словам Штробля, группа больше продвинулась в вопросе продаж, чем в части spin-off.

«Я думаю, что мы получим больше информации в течение следующих нескольких недель, по крайней мере, это то, что мы ожидаем», — добавил Штробль.

Читайте: Raiffeisen заплатит в бюджет россии до 100 млн евро спецналога «на войну»

Напомним

Австрийский Raiffeisen откладывает уход из россии в надежде на скорейшее окончание российского вторжения.

Ранее «Минфин» писал, что Европейский центробанк призвал группу Raiffeisen как можно скорее уйти с российского рынка.

Ранее сообщалось, что Raiffeisen продолжает работу над потенциальными соглашениями, которые могут привести к продаже или отделению Райффайзенбанка россия.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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JWT
JWT
2 августа 2023, 10:40
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Тим часом райфайзен в Україні запустив акцію… де пропонує виграти відпочинок в Карпатах. Ау, райфайзен, ви там взагалі загубились в часі і просторі.
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