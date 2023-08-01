Raiffeisen заплатит в бюджет россии до 100 млн евро спецналога «на войну»

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что ему придется заплатить в бюджет россии до 100 млн евро разового налога на сверхприбыль. Об этом финансовая группа сообщила в своей квартальной отчетности, пишет Лига.

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Что известно

Новый разовый налог в россии предусматривает однократную выплату компаниями 10% от суммы превышения прибыли за 2021−2022 годы над показателями 2018−2019 годов. Это касается компаний с прибылью более 1 млрд рублей.

Сумму налога можно уменьшить вдвое — до 5%, если перевести в бюджет деньги до 30 ноября 2023 года.

Деньги будут относиться к федеральному бюджету и помогут режиму Путина пополнить казну для войны против Украины.

«RBI ожидает, что дополнительный налог составит до 100 млн. евро (за 10% налоговой ставки) или 50 евро млн. (в случае одобрения механизмов добровольного платежа)», — говорится в отчете банка.

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Австрийская банковская группа сообщила, что ее чистая прибыль в россии за первые полгода выросла до 685 млн евро против 630 млн евро в прошлом году.

Российская «дочка» внесла значительный вклад в общую прибыль группы, но из-за санкций деньги останутся в этом подразделении.

«Мы продолжаем активно работать над двумя вариантами для нашего бизнеса в России: продажа и выделение в отдельную компанию. Пока мы работаем над этими сложными опциями, мы продолжаем сокращать наш бизнес в россии», — сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробль.