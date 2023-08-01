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1 августа 2023, 16:35 Читати українською

С 1 августа АЗС резко повысили цены на бензин и дизель

В период с 31 июля по 1 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,33 грн/л и составила 48,90 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,42 грн/л — до 51 ,05 грн/л, а дизельное топливо — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л. Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.ua.

В период с 31 июля по 1 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,33 грн/л и составила 48,90 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,42 грн/л — до 51 ,05 грн/л, а дизельное топливо — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л.

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Повышение цен

В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензины марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-премиум — до 52,99 грн/л, ДТ — до 50,99 грн/л.

Цены на бензины А-95 и А-95+ в сети UPG выросли тоже на 1 грн/л, до 50,00 грн/л и 52,90 грн/л соответственно, дизтопливо прибавило 1,2 грн/л (до 48, 10 грн/л).

На станциях «Авантаж» обычная пятерка подорожала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельное топливо — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

На 1 грн/л все виды горючего подорожали на станциях сетей ZOG и Катрал.

В сторону увеличения откорректировали цены и такие сети как U.GO, Chipo и Кворум.

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

50,99

1,00

52,99

1,00

50,99

1,00

WOG

50,99

1,00

52,99

1,00

50,99

1,00

Авіас

48,00

0,00

48,50

0,00

48,00

0,00

Укрнафта

46,90

0,00

48,90

0,00

45,90

0,00

UPG

50,00

1,00

52,90

1,00

48,10

1,20

AMIC

49,12

0,00

50,09

0,00

48,45

0,01

Shell

49,71

0,00

53,20

0,00

49,79

0,00

SOCAR

51,99

0,00

54,99

0,00

49,99

0,00

БРСМ-Нафта

47,16

0,00

45,41

0,00

KLO

49,49

0,00

51,49

0,00

48,29

0,00

U.GO

48,80

0,17

51,95

0,20

46,94

0,17

Автотранс

48,98

0,00

47,98

0,00

BVS

48,99

0,00

50,99

0,00

47,99

0,00

Chipo

48,75

0,50

46,90

0,95

Авантаж 7

47,55

1,60

45,55

1,00

Prime

47,50

0,00

47,00

0,50

Укр-Петроль

46,80

0,00

45,80

0,00

Рур груп

48,99

0,00

47,49

0,00

Mango

47,66

0,00

46,57

0,00

Ovis

49,29

0,00

50,99

0,00

46,99

0,00

VST

46,90

0,00

46,10

0,00

Олас

48,80

0,00

44,90

0,00

VostokGaz

45,39

0,00

44,89

0,00

RLS

45,90

0,00

48,00

0,00

45,90

0,00

Кворум

46,98

0,50

46,48

0,50

ZOG

48,00

1,00

49,00

1,00

Катрал

49,99

1,00

47,99

1,00

Маркет

45,79

0,00

44,29

0,00

Neftek

49,99

0,00

52,99

0,00

49,99

0,00

Середня ціна в Україні

48,90

0,33

51,05

0,42

48,10

0,34
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
1 августа 2023, 16:50
#
А-95-преміум — до 52,99 грн/л


така ціна вже була минулого місяця, але ви вчергове демонструєте свою курячу памʼять
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