С 1 августа АЗС резко повысили цены на бензин и дизель

В период с 31 июля по 1 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 0,33 грн/л и составила 48,90 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,42 грн/л — до 51 ,05 грн/л, а дизельное топливо — на 0,34 грн/л, до 48,10 грн/л. Об этом говорится в данных мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.ua.

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Повышение цен

В частности, на ОККО и WOG все виды горючего подорожали на 1 грн/л: бензины марки А-95 — до 50,99 грн/л, А-95-премиум — до 52,99 грн/л, ДТ — до 50,99 грн/л.

Цены на бензины А-95 и А-95+ в сети UPG выросли тоже на 1 грн/л, до 50,00 грн/л и 52,90 грн/л соответственно, дизтопливо прибавило 1,2 грн/л (до 48, 10 грн/л).

На станциях «Авантаж» обычная пятерка подорожала на 1,60 грн/л, до 47,55 грн/л, дизельное топливо — на 1 грн/л, до 45,55 грн/л.

На 1 грн/л все виды горючего подорожали на станциях сетей ZOG и Катрал.

В сторону увеличения откорректировали цены и такие сети как U.GO, Chipo и Кворум.