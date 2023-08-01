Власти Нигерии назвали незаконной деятельность Binance

Деятельность криптовалютной биржи Binance является незаконной в Нигерии. Об этом заявили в местной SEC.

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Что известно

«В дополнение к предыдущему циркуляру Комиссии от 9 июня 2023 года […] деятельность Binance, www.binance.com и любой другой платформы, через которую компания привлекает инвесторов, не зарегистрирована и не регулируется Комиссией», — говорится в сообщении.

Представители SEC добавили, что решивший взаимодействовать с платформой инвестор «делает это на свой страх и риск».

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«Комиссия настоящим предупреждает общественность, что инвестирование в криптоактивы сопряжено с высоким уровнем риска и может привести к полной потере средств», — подчеркнул регулятор.

Напомним

Проблемы регулирования Binance обострились в последние недели, и Нидерланды стали последней юрисдикцией, отклонившей ее заявку на получение лицензии VASP.

С аналогичными отказами биржа столкнулась в Германии, где ей было отказано в выдаче лицензии на хранение криптовалют. Binance намерена продолжать взаимодействие с властями Германии для изучения потенциальных решений.

В последнее время биржа столкнулась с усилением контроля со стороны регулирующих органов, включая наложение штрафов центральным банком Нидерландов в прошлом году за несанкционированные операции.

Текущие проблемы регулирования, например недавний рейд на офис Binance во Франции и обвинения со стороны регулирующих органов США, еще раз подчеркнули усиление нормативной среды, с которой сталкивается биржа.