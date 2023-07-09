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9 июля 2023, 12:16 Читати українською

Binance объявила о своем уходе с голландского рынка

Криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе с голландского рынка. Это решение принято после того, как Binance не смогла получить лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от голландских властей, подтверждающих соответствие правилам борьбы с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении Coindesk .

Криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе с голландского рынка.
Фото: epravda.com.ua

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Подробности

Согласно объявлению, с 17 июля 2023 года биржа больше не будет доступна для торговли в Нидерландах. Однако сообщается, что компания направит своих голландских пользователей на конкурирующую платформу Coinmerce.

Coinmerce, зарегистрированная криптоплатформа, станет самой крупной криптоплатформой в Нидерландах, поскольку она приветствует привлеченных пользователей Binance.

Читайте: Binance обновила пользовательское соглашение. Биржа сама решит, что сделать с вашей криптовалютой

Напомним

Проблемы регулирования Binance обострились в последние недели, и Нидерланды стали последней юрисдикцией, отклонившей ее заявку на получение лицензии VASP. С аналогичными отказами биржа столкнулась в Германии, где ей было отказано в выдаче лицензии на хранение криптовалют. Binance намерена продолжать взаимодействие с властями Германии для изучения потенциальных решений.

В последнее время биржа столкнулась с усилением контроля со стороны регулирующих органов, включая наложение штрафов центральным банком Нидерландов в прошлом году за несанкционированные операции.

Текущие проблемы регулирования, например недавний рейд на офис Binance во Франции и обвинения со стороны регулирующих органов США, еще раз подчеркнули усиление нормативной среды, с которой сталкивается биржа.

Источник: Минфин
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