Сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны россии против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутри перемещенного лица. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.
Минэкономики подсчитало, сколько украинских беженцев остаются за границей
Сколько украинцев за пределами Украины
«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения», — отметила Бережная.
Она отметила, что сведения о количестве украинцев за границей отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.
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«Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений», — отметила Бережная.
Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.
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Там більшість населення, що Майбах, що виїзд за кордон ніколи не зможе собі дозволити.