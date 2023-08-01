Минэкономики подсчитало, сколько украинских беженцев остаются за границей

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2023, 12:51 Читати українською

Минэкономики подсчитало, сколько украинских беженцев остаются за границей

Сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны россии против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутри перемещенного лица. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.

Сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны россии против Украины.
Фото: lb.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Сколько украинцев за пределами Украины

«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения», — отметила Бережная.

Она отметила, что сведения о количестве украинцев за границей отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.

Читайте: Украине необходимо вернуть женщин для восстановления экономики — Bloomberg

«Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений», — отметила Бережная.

Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

Читайте: Из Украины уехали 12 млн: кого вернуть будет самое сложное

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+142
Genna Smatko
Genna Smatko
1 августа 2023, 12:58
#
Нічого страшного. Наше керівництво працює над тим щоб всі виїхали. С кожним днем цього хочеться все більше і більше.
+
+15
Три літри
Три літри
1 августа 2023, 13:03
#
Так, Путін добре справляється с задачею перетворення Росії на країну непридатну для життя
+
+120
Riojas
Riojas
1 августа 2023, 13:47
#
Очень остроумно, учитывая что оттуда как раз выехать можно, в отличие от нас.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
1 августа 2023, 14:22
#
Так, можна вільно. Так вільно як і придбати Майбах.
Там більшість населення, що Майбах, що виїзд за кордон ніколи не зможе собі дозволити.
+
+30
Riojas
Riojas
1 августа 2023, 14:41
#
Мені взагалі не цікаво, що може дозволити себе населення там. Питання в тому, що тут неможливо «купити Майбах», навіть якщо можеш це собі дозволити.
+
+30
zevs1
zevs1
1 августа 2023, 14:22
#
Трехлитровый, помимо Путина есть ещё Гетманцев Третьякова Железняк Трубицин Борисов Аристов Холодов батальон Монако в связке и прочие которые стараются изо всех сил сделать Украинцев нищими на своей родной земле.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами