Минэкономики подсчитало, сколько украинских беженцев остаются за границей

Сейчас за границей находятся около 6,2 миллиона украинцев, выехавших после начала полномасштабной войны россии против Украины. Также более 5 миллионов человек получили статус внутри перемещенного лица. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ .

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Сколько украинцев за пределами Украины

«В Минэкономики мы приходим к выводу, что сейчас за пределами Украины находится около 6,2 млн человек, уехавших с момента полномасштабного вторжения», — отметила Бережная.

Она отметила, что сведения о количестве украинцев за границей отличаются у разных источников, а собранную информацию сверяют с данными Госпогранслужбы.

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«Если говорить о выезде украинцев за пределы Украины, то здесь цифры очень разные. Мы получаем данные и от Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и от Евростата, ведущего учет украинцев, вставших на временный учет в странах Евросоюза. Имеем информацию от мобильных операторов, а также от аналитических учреждений», — отметила Бережная.

Замминистра добавила, что в Украине зарегистрировано более 5 млн внутренних переселенцев, а также подчеркнула, что фактическое количество людей, переехавших из-за войны, больше официального, поскольку не все граждане получают статус внутренне перемещенных лиц.

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