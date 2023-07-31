Рост ставки в США привел к обвалу цен на люксовые часы на вторичном рынке

Индекс, отслеживающий динамику цен на премиальные модели часов на вторичном рынке, упал до минимума с июля 2021 года. Одной из основных причин этого стало агрессивное повышение ставки в США в течение пяти последних кварталов, пишет Business Insider.

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Индекс WatchCharts Индекс WatchCharts, который отслеживает динамику цен 60 моделей часов от 10 ведущих брендов (Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и другие) со своего пика в марте 2022 года обвалился на 32%. Для сравнения, индекс S&P 500 за этот же период вырос примерно на 8%.

В марте прошлого года ФРС начала свою кампанию по повышению ставки. Тогда регулятор поднял ее на 25 б.п., до 0,25−0,5%. С тех пор ставка выросла до 5,25−5,5%. Это максимум с 2001 года. Читайте: ФРС США повысила ставку до максимума за 22 года

Сильнее всего упали цены на самые дорогие часы. По данным WatchCharts, за последние 12 месяцев цены в сегменте от $50 001 до $100 000 снизились более чем на 15%, в сегменте от $10 001 до $20 000 — на 10,4%, в сегменте от $5 001 до $10 000 — на 6,8%.

Что касается отдельных брендов, то больше всего подешевели часы Audemars Piguet. С марта прошлого года соответствующий индекс WatchCharts упал почти на 20%. Индексы часов Rolex и Patek Philippe снизились на 12,5% и 18% соответственно. Аналитики Morgan Stanley полагают, что цены на поддержанные Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet продолжат падать.

Иная ситуация наблюдалась до начала кампании ФРС по повышению ставки. В период пандемии, когда случился бум инвестиций, цены на люксовые часы на вторичном рынке пошли вверх, поскольку инвесторы стали вкладывать свободные средства в альтернативные инструменты. В начале 2022 года цены на Rolex, Patek Philippes и Piguets достигли рекордных значений. Читайте:"Роскошные" инвестиции: как зарабатывать на акциях и товарах сегмента «люкс»