Экспорт IT-услуг из Украины снизился на 9,3% — Ассоциация

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. В то же время показатель июня этого года составляет $573 млн. Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine.

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Экспорт IT-услуг

По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, в текущей ситуации рост ИТ-индустрии по результатам полугода «был бы чудом».

«В то же время, положительный сценарий — сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ИТ-услуг, к сожалению, тоже не состоялось. Следовательно, по результатам полугода мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского ИТ», — отметил он.

Васюк добавил, что отечественная ИТ индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке этого недостаточно. Поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих и привлекать новых клиентов, объясняет он.

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