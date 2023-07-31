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31 июля 2023, 11:56 Читати українською

Экспорт IT-услуг из Украины снизился на 9,3% — Ассоциация

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. В то же время показатель июня этого года составляет $573 млн. Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine.

В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,38 млрд.
Фото: pixabay.com

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Экспорт IT-услуг

По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, в текущей ситуации рост ИТ-индустрии по результатам полугода «был бы чудом».

«В то же время, положительный сценарий — сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ИТ-услуг, к сожалению, тоже не состоялось. Следовательно, по результатам полугода мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского ИТ», — отметил он.

Васюк добавил, что отечественная ИТ индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке этого недостаточно. Поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих и привлекать новых клиентов, объясняет он.

Читайте: Экспорт IT-услуг из Украины упал на 16% — до $1,68 миллиарда

Но, при этом, в Украине ИТ-компании активно инвестируют в новые разработки в сфере defence-tech и кибербезопасности. Хотя такие проекты и не дают прироста экспортных показателей бюджета, но делают значительно больше — создают новые уникальные продукты на будущее и помогают защищать нашу. страну сегодня", — подчеркнул Васюк.

Напомним

В первом квартале этого года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $1,68 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 12:21
#
Васюк додав, що вітчизняна ІТ індустрія зберегла експертизу та кадри в Україні

перекладайте з айтішного на українську — не всі розуміють про яку експертизу мова
+
+10
Exba
Exba
31 июля 2023, 12:59
#
Простими словами — не всіх випускають з України, тому немає критичного відтоку кадрового потенціалу
+
0
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 13:02
#
Не только лишь всех, мало кого выпускают
+
+7
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:04
#
Многие западные компании или придумали как эвакуировать или сократили сотрудничество . ну никому не надо вложить там 10 млн долл в продукт , а потом узнать что большая часть команды больше не может работать .

кто-то нашел лазейки и выехал . Но в целом я думаю IT доживает в Украине . Причина — вокруг везде создаются условия и начинается конкуренция за кадры . А у Украины из преимуществ — низкие налоги взамен низкой инфраструктуры и низкого уровня развития . И риски повторных войн .

Все квалифицированные кадры (и IT и доктора , и инженеры) — они из вершины пирамиды маслоу , и чисто пожрать им мало . За еду есть другие люди .
+
+15
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 13:12
#
Да никто не помогает с эвакуацией. «Вы выехали? Нет. Ну вы держитесь там, #standWithUkraine, но предложить мы вам ничего не можем».
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 13:16
#
Не помогает это да , но я знаю людей которые вовремя воспользовались лазейками и уехали . не осуждаю .
+
0
JWT
JWT
31 июля 2023, 13:43
#
Підтверджую, йде поступове скорочення співробітництва з іноземними партнерами. Але на це впливає не тільки війна, а ще й сама сфера перегріта і багато компаній поступово скорочують IT інвестиції, тому переводять проекти на більш дешеву підтримку (Індія, Малайзія). Скорочують не тільки витрати на аутсорс, але й на внутрішніх працівників. Наразі український IT через перегріті зарплати не конкурентно спроможний в умовах що склались.
+
+15
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 13:02
#
Фраза «А куда ты денешься с подводной лодки?» максимально четко характеризует то, как отечественная IT индустрия сохранила кадры и опыт…
+
+22
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
31 июля 2023, 12:54
#
Тут звучала мысль в некоторых топиках что IT нам не нужно потому что делает работу на экспорт …

так что все норм .

да , еженедельно НБУ вливает по 500 лямов на межбанк , так что курс может быть и 36,6 и 50 , и 100 и 200 , в зависимости сколько он сможет вливать вместо денег бизнеса .
+
+22
Злий Інвестор
Злий Інвестор
31 июля 2023, 13:15
#
Тут має місце великий привітусик нашій владі, котрій абсолютно байдуже навіть на ті сектори ескпорту, де з засобів праці потрібні тільки люди, електроенергія і зв’язок. Щоб експорт IT ріс не потрібні ніякі зернові коридори, потрібні лише _працюючі_ механізми бронювання з гарантіями від вищих посадових осіб. ВСЕ! Відключення ее та перебої зі зв’язком індустрія вже для себе вирішила! Через існуючі механізми навіть гіганти ринку змогли забронювати меньше 1% працівників, та ще й існує ризик зі зняттям з них броні. Всі ці ризики чудові відомі кліентам.

На рахунок перспектив, то якщо війна в Україні продовжуватиметься IT має всі шанси двинути коні. Джуни будуть сидіти без роботи та конкурувати за закази на upwork. Якщо війна завершиться, то IT відновить зростання, але короткостроково якість експертизи сильно впаде через від'їзд ключових людей. Всі ж айтішники не поїдуть, максимум виїде третина.
+
+15
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 13:26
#
Центральной власти наплевать, им нужны пехотинцы, а не экспортеры. Профильное минцифры — сборище клоунов, которое не может (или не хочет) отстоять ничего, ни бронирования, ни командировок. Зима придет, посмотрим и на электричество, и на связь .
Когда закончится — выедут многие, какая там треть. Что тут делать?
+
0
Три літри
Три літри
31 июля 2023, 13:26
#
Щоб експорт IT ріс не потрібні ніякі зернові коридори, потрібні лише _працюючі_ механізми бронювання з гарантіями від вищих посадових осіб. ВСЕ!

У айті проблеми не через відсутність бронювання, а через відмову замовників від співпраці з компаніями з України. І тут влада може зробити лише одне: забезпечити ЗСУ зброєю щоб ЗСУ забезпечила перемогу після якої страхи замовників підуть в минуле.

Страх цей зʼявився ще восени 2021 коли ні про яку мобілізацію мови не було і навпаки всі (всі на умовному Заході) вважали що Україна буде швидко захоплена Росією, тобто якби їх очікування справдились то зараз вже ніяких бойових дій не відбувалось би.
+
0
Riojas
Riojas
31 июля 2023, 13:30
#
По-вашему страхи заказчиков беспочвенны?
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