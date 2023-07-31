В первом полугодии 2023 года экспорт IT-услуг из Украины уменьшился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,38 млрд. В то же время показатель июня этого года составляет $573 млн. Об этом сообщает Ассоциация IT Ukraine.
Экспорт IT-услуг из Украины снизился на 9,3% — Ассоциация
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Экспорт IT-услуг
По словам исполнительного директора Ассоциации Константина Васюка, в текущей ситуации рост ИТ-индустрии по результатам полугода «был бы чудом».
«В то же время, положительный сценарий — сохранение объемов экспорта и прекращение падения экспортных показателей ИТ-услуг, к сожалению, тоже не состоялось. Следовательно, по результатам полугода мы фиксируем тренд на снижение объемов экспорта украинского ИТ», — отметил он.
Васюк добавил, что отечественная ИТ индустрия сохранила экспертизу и кадры в Украине, но чтобы сохранить конкурентные преимущества на глобальном рынке этого недостаточно. Поэтому компании вынуждены развивать зарубежные офисы, чтобы сохранить существующих и привлекать новых клиентов, объясняет он.
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Но, при этом, в Украине ИТ-компании активно инвестируют в новые разработки в сфере defence-tech и кибербезопасности. Хотя такие проекты и не дают прироста экспортных показателей бюджета, но делают значительно больше — создают новые уникальные продукты на будущее и помогают защищать нашу. страну сегодня", — подчеркнул Васюк.
Напомним
В первом квартале этого года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $1,68 млрд.
Комментарии - 13
перекладайте з айтішного на українську — не всі розуміють про яку експертизу мова
кто-то нашел лазейки и выехал . Но в целом я думаю IT доживает в Украине . Причина — вокруг везде создаются условия и начинается конкуренция за кадры . А у Украины из преимуществ — низкие налоги взамен низкой инфраструктуры и низкого уровня развития . И риски повторных войн .
Все квалифицированные кадры (и IT и доктора , и инженеры) — они из вершины пирамиды маслоу , и чисто пожрать им мало . За еду есть другие люди .
так что все норм .
да , еженедельно НБУ вливает по 500 лямов на межбанк , так что курс может быть и 36,6 и 50 , и 100 и 200 , в зависимости сколько он сможет вливать вместо денег бизнеса .
На рахунок перспектив, то якщо війна в Україні продовжуватиметься IT має всі шанси двинути коні. Джуни будуть сидіти без роботи та конкурувати за закази на upwork. Якщо війна завершиться, то IT відновить зростання, але короткостроково якість експертизи сильно впаде через від'їзд ключових людей. Всі ж айтішники не поїдуть, максимум виїде третина.
Когда закончится — выедут многие, какая там треть. Что тут делать?
У айті проблеми не через відсутність бронювання, а через відмову замовників від співпраці з компаніями з України. І тут влада може зробити лише одне: забезпечити ЗСУ зброєю щоб ЗСУ забезпечила перемогу після якої страхи замовників підуть в минуле.
Страх цей зʼявився ще восени 2021 коли ні про яку мобілізацію мови не було і навпаки всі (всі на умовному Заході) вважали що Україна буде швидко захоплена Росією, тобто якби їх очікування справдились то зараз вже ніяких бойових дій не відбувалось би.