Чем регулирование рынка микрокредитов в Украине отличается от Польши, Шри-Ланки и Вьетнама

Если рассматривать уровень зарегулированности рынка микрокредитования в разных странах, Украина находится где-то между Вьетнамом и Польшей. Об этом во время выступления на Ukrainian Credit Conference рассказал CEO MyCredit Владислав Билан.

По словам Владислава Билана, можно выделить четыре уровня регулирования рынков микрокредитов, и если рассматривать Украину, Польшу, Шри-Ланку и Вьетнам, то каждая страна находится на своем.

«Регулирование на Шри-Ланке находится на начальном уровне, во Вьетнаме более развитый уровень, дальше идет Украина, самый высокий четвертый уровень занимает Польша, в которой все максимально зарегулировано, а процентная ставка составляет 10% в год», — отметил эксперт.

Шри-Ланка: ни законов, ни регуляции

По словам CEO MyCredit, на Шри-Ланке совсем отсутствует орган регулирования, нет нормативной базы. Любая компания, выходящая на рынок Шри-Ланки, может кредитовать, для этого ей нужно только зарегистрироваться и иметь средства для выдачи на рынке.

Лицензия на деятельность необходима только в том случае, если у компании есть депозиты, которые размещают физические лица, и кредитует с них.

Впрочем, на Шри-Ланке нет никакой финансовой инфраструктуры: ни P2P-рынка, где можно переводить с карты на карту, ни распространенного онлайн-банкинга, ни бюро кредитных историй, ассоциаций и т. д.

В стране есть ограничение ставки — 30% в год, но это ставка за пользование кредитом. Кроме того, компании учитывают комиссию — сервисную или комиссию за выдачу кредита, которая составляет примерно 2% в день.

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Вьетнам: в обход правил

Во Вьетнаме есть органы регулирования деятельности денежных компаний, но нет законов. В то же время здесь борются с ростовщичеством. По словам Владислава Билана, за ставку 100% годовых могут даже посадить в тюрьму.

Разрешенная ставка в стране — 20% годовых. Но денежные компании тесно работают с рекламными компаниями. Последние помогают клиентам зарегистрироваться в системе, оформить и получить кредит. За это берут комиссию, которая составляет 2% в день.

Украина: в шаге от жесткого регулирования

В Украине рынок находится целиком в легальном поле. Есть регулятор и есть законы, регулирующие рынок и отношения с клиентом. Кроме того, рынок прозрачен, развита финансовая инфраструктура, есть бюро кредитных историй и т. д.

Сейчас Украина в шаге от жесткого регулирования. Но, по словам CEO MyCredit, регуляция состоит из двух уровней:

первый — защита прав заемщиков, которая заключается в уменьшении долговой нагрузки и ограничении процентной ставки;

второй — защита прав кредиторов, при которой обеспечивается возможность получать больше данных об истории клиента, более широкие возможности для коллекшена (электронные суды, исполнительные надписи).

«Сейчас НБУ делает все для защиты прав заемщиков, но ничего для защиты прав кредиторов», — отметил Владислав Билан.

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Польша: жесткая регуляция

Недавно в Польше был принят закон, ограничивающий процентную ставку на уровне 10% в год с учетом всех комиссий и дополнительных платежей.

Но в то же время Польша — очень развитый рынок, открытая банковская система, открытое законодательство, благодаря которому можно получить лицензию на кредитование за один день.

Кроме того, в Польше банки по запросу финансовой компании должны передавать информацию по всем расчетам клиентов в разных учреждениях.

Еще один маркер сбалансированной регуляции — стоимость портфеля просроченных кредитов. В Польше, по словам Билана, его можно продавать по ставке около 30% тела кредита. Для сравнения, в Украине цена просроченной задолженности колеблется от 2% до 8%, хотя до войны составляла 20%.